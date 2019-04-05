雷皓明／【我們與惡的距離】為什麼法官不接受採訪？

▲《我們與惡的距離》劇中記者想要採訪法官卻遭遇困難？原因出在「法官不語」，法官在審判前或當中表明自己的意見，就有可能影響判決的公正。（圖／公視提供）

《我們與惡的距離》一劇，描述台灣社會中曾發生且持續在發生的傷害與殺害、加害人與被害人各自的糾葛。劇中某片段描述記者想要採訪法官卻遭遇困難，為什麼記者不能採訪法官？或者說，為什麼法官不能接受採訪呢？



「法官不語」原則



法官作為使用法律的人，自己其實也受到法律的拘束，例如「法官倫理規範」。其中第17條規定，法官對於自己正在承辦的案件（或即將承辦的案件），不應該公開發表評論，以免影響審判過程。除非法官可以預期自己的發言不會影響到判決的過程與結果，才可以公開發表意見。這條規定就是法官不能接受媒體採訪、針對案情發表公開評論的原因，有一些人也會把它稱作是「法官不語」原則。



至於為什麼要禁止法官針對個案發表評論呢？最主要的理由就是「避免影響審判」。舉例來說，在比賽之前，裁判就公開表示，「我真的非常不喜歡A隊，我覺得他們常常做小動作」，身為觀眾，你會不會懷疑這場比賽的吹判有問題？作為A隊，你這場比賽的態度與努力會不會受影響？作為B隊，你會不會覺得隨便打都贏？

司法是民主社會用來解決爭議的一個機制，所以「必須讓每個人都服氣」，不論是觀眾（社會）、AB兩隊（當事人）都一樣。如果法官在審判之前或審判當中就過度表明自己的意見，就有可能讓社會產生質疑、讓當事人辯護受影響，因而影響最後判決是否公正，也影響了「司法公信」。



另一個類似的理由是，法官發表公開評論，有可能產生自縛性而影響判決。例如法官在審判初期說「我覺得A的問題很大」，但審判是持續性的，到審判末期發現許多證據對A有利，畢竟法官也是人，這時候會不會拉不下臉，硬是找理由判A敗訴？

而再延伸出，希望法官對於「別的法官的案件」也不要評論，以免同儕壓力影響了該案法官的判斷，進而影響判決不公正的結果。（請參考張升星教授的文章－「法官不語」與「言論自由」的憲法檢視）



簡單來說，法官是寫判決的人，如果真的有意見，就應該專心在審判裡，把所有意見都呈現在法庭裡、寫在判決裡，藉此讓大眾來檢視，也讓當事人能夠信服。總不能判決寫完了，又接受媒體採訪才說：「喔，那個時候我覺得他……所以……」，這樣不就表示當時沒有好好審案、沒有好好寫判決嗎？



從這個邏輯來看，其實沒有採訪法官的必要，因為他想說的、他能說的，都在判決裡了，媒體或記者自己可以去找判決書來看、來分析，為什麼法官這樣判、法官這樣判哪裡不對。（參考姜世明教授的文章－新訂法官倫理規範評析）



時代在變，法官似乎該多講點話



不論是國內或國外，其實有越來越多法官在媒體上投書發表意見，背後的原因，包含了社會結構的改變與媒體霸權的展現。



有些人認為，以前希望法官不語是要保護司法公信，認為清者自清，但在媒體與資訊越來越發達的現代，有時候謠言或誤解反而更容易散播，以至於淹沒了事實。即便判決寫出來了，如果有人誤解或不當曲解，反而是更加傷害司法公信力。因此，在不影響判決公正的情況下（例如已經判完了，或是不公開案情與審判資料），法官反而應該多說話，傳達正確的司法結果。

另外也有人認為，在台灣，法官不語原則不需要像國外一樣那麼嚴格。舉例來說，美國有陪審團制度，如果法官發表意見，會影響到陪審團，進而影響審判。但我國既然沒有陪審團，自始自終都是由法官來審判的話，橫豎最終都是法官的意見，似乎就沒有強烈要求法官不能說話的必要性。（參考蘇永欽教授的文章－夏蟲語冰錄（95）－法官為什麼不語？）

我覺得，法官確實不應該對個別案件過早表示意見或過多的意見，以維持案件的審判公正；但在審判結束後，法官又何嘗不能向大眾再次說明他的判決呢？假如事後的評論都不超過原判決，只是將專業文字轉化成生活用語，將精簡的用語轉化成厚實的脈絡，或許更能加強司法公信，這樣反而是好事，也更能促進社會與司法的溝通。



法官不語，或許也是想避免法官在媒體上與他人口水戰，但現在的媒體確實有誤導或不實的傾向（最近NCC也開始裁罰不實報導），用言論來對抗言論，難道不是言論自由與民主社會的真諦嗎？

附註



張升星－「法官不語」與「言論自由」的憲法檢視：

美國法官守則對於法官公開評論有三例外，職權必要、程序解釋與學術發表

法官不語不是普世標準，是一種因需求或案件而衍伸的倫理規範，也因此有人覺得法官完全不能說話，有些人覺得法官更應該積極說話。

不語的理由：

1. 審判具有持續性，如法官先發評論，但在審判過程中發現結果與先前意見不同，有可能產生自縛性而偏頗

2. 公開發表評論，可能強化法官對個案的偏頗心態，忽略不同之聲音

3. 對他案評論，可能產生同儕壓力，影響他案公正性

近來的批評：社會結構改變，對話反而有可能促成個案判決公正；媒體霸權，媒體逐漸有第四權的優勢，不語會讓司法權對第四權沒有抗衡的能力；維護司法公信，面對媒體的沉默，有可能影響司法公正，單純沉默不見得能平息紛爭；促進法治教育

姜世民－新訂法官倫理規範評析：

§17訂法官不語，兩個目的：1. 維護司法公信力 2. 職業道德（非親臨不宜貿然批評）

法官的言論自由展現在個案的價值決定，不宜走社運式訴諸群眾之邏輯謬誤，如允許法官任意評論他案，或可博得媒體版面，但對司法公信破壞更大。

蘇永欽－夏蟲語冰錄：

法官不語的目的：個案公正（避免當事人或陪審團被法官的意見影響）

因此英國美國等較注重法官不應公開表示意見；大陸法系則否。

如果不影響個案公正，似乎就沒有不語的必要性，進而衍生出「保護司法公信」目的，法官語似乎就有正當性基礎（最上位概念：保護司法公正）。

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。