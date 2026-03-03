　
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

花蓮2大伴手禮龍頭曾記、阿美助更生！「更生年貨大街」挺更保

▲▼陽光團隊陪伴更生商家行銷，花蓮在地曾記、阿美兩大企業響應贊助名產做公益。（圖／臺灣更生保護會提供）。

▲陽光團隊陪伴更生商家行銷，花蓮在地曾記、阿美兩大企業響應贊助名產做公益。（圖／臺灣更生保護會提供）。

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣更生保護會於今年1月間在臺中市西屯區交六廣場盛大舉辦「115年度更生年貨大街」，其中花蓮的兩大伴手禮龍頭曾記麻糬、阿美麻糬兩家公司，均分別捐出5萬元商品，作為現場公益義賣及社區關懷活動使用，以實際行動支持更生保護工作的推動。

本次更生年貨大街有近150個攤位，包含更生朋友設攤就達到124攤，更生保護會花蓮分會也熱情參與。花蓮更保主委黃淑珠帶領陽光團隊跨越半個臺灣，到現場參展。除了曾記、阿美兩大龍頭公司的產品以外，本次報名展售更生商家包含：「宇軒家居」生活用品、「良位小舖」法式馬卡龍、「國靜好味道」臭豆腐小吃以及「主愛之家輔導中心」、「全仕風木工房」木工作品與「曙光小舖」光復小農友善產品，充分呈現分會深度輔導成果與在地特色。

銷售產品中最受矚目的焦點當然是連手力挺公益的「阿美麻糬」與「曾記麻糬」的產品，兩家企業負責人皆為花蓮分會常務委員(董椿霳董事長及余國基董事長)，兩位常委於各捐贈價值五萬元之伴手禮，作為現場公益義賣及社區關懷活動使用，以實際行動支持更生保護工作的推動。

更保董事長張斗輝，當天也在花蓮地檢署檢察長陳佳秀，以及黃淑珠的陪同下，一一向花蓮更生商家攤位打氣加油，並走訪兩大名產攤位，除表達肯定與支持，也化身「最佳推銷員」，協助推廣在地優質產品與公益理念，吸引現場民眾熱烈響應。

在本次活動中，更生商家與更生個案透過實際參與展售，累積與民眾互動及市場經營的經驗，紛紛表示能站上年貨大街本身即是一種肯定與榮耀，也更加體會創業與銷售需持續學習與調整。此次參與不僅拓展實務視野，也為未來的創業之路奠定更踏實的基礎。

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會甦活人生年貨大街曾記阿美

