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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

葉文凌／小心！天冷筋真的會斷

▲▼運動,跑步,示意圖。（圖／視覺中國）

▲天冷，不是只會造成中風、心肌梗塞和運動猝死，有時候筋也會斷。（圖／視覺中國）

當寒流來襲，北台灣剎那間氣溫直下，加上陰雨綿綿，果真是吃火鍋逛大街的好日子。但總有人不論天氣因素，一定要出門運動，於是乎戴起毛帽、穿上風衣、裹著長襪，就是要外出活動筋骨。當然，運動對於身體絕對是有百益，但這種天氣下似乎也有一害，那就是「筋可能會斷」。

前幾日門診竟然有4個阿基里士腱斷裂的病患，他們都是臨時起意在外運動，又缺乏足夠熱身和裝備準備，頓時只覺得後腳不知被誰踹了一下，當下立即癱在地上。

他們均以門診手術方式治療且不必住院，用關節鏡將阿基里士腱斷裂予以縫合，手術固然簡單，但是至少三個月不能跑步；再者，必須復健最少六個月，過程之辛苦真是漫漫長路。

天冷，不是只會造成中風、心肌梗塞和運動猝死，有時候筋也會斷。筋也就是肌腱，為連接肌肉和骨骼的構造，負責身體活動，但血液循環少，退化也早。一般25歲後，代謝即漸漸減慢，而40歲年紀者的肌腱強度僅約20歲人的一半。偏偏中年之後多半體重增加，肌肉減少，若是維持一樣的運動強度，很容易造成筋斷。

最好的方式是預防，也就是注意運動的「人、事、時、地、物」：別和遠強於自己的人比賽，別做不熟悉的動作，別在不熟悉的時間運動，別在不合格的場地運動，而且一定要有適當的配備和包紮。

另外，運動前的熱身運動和運動後的收操，更是絕對不可以少的。熱身操的功能主要是使肌腱準備好運動，神經反射可以啟動，肌肉有足夠血液進入；收操則是減少代謝廢物累積和避免二次傷害，將來慢性肌腱炎及鈣化可以避免。熱身操因人而異，各自有各自需求，客製化的熱身操是中年運動員絕對不可或缺的，例如有人背部受過傷或曾做過手術，自然須強化背部運動等。

若是筋果真斷了，也別擔心，現代醫學基本上均可以微創關節鏡手術治療。不論是旋轉肌斷裂、阿基里士腱斷裂、足底筋膜炎、十字韌帶斷裂斷裂、髖關節傷害等均是。只是手術終歸耗時費日，總歸來說，運動前做好準備，別追求成績，就會健康且快樂。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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●葉文凌，醫師，台灣運動醫學會榮譽理事長，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場

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