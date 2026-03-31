更保台中分會啟用「融園房屋出租服務中心」　厚植更生保護韌性

▲臺灣更生保護會臺中分會完成「融園房屋出租服務中心」。（圖／臺灣更生保護會提供）



記者吳銘峯／綜合報導

臺灣更生保護會臺中分會日前完成「融園房屋出租服務中心」整修工程，並舉行落成揭幕儀式。台灣高檢署檢察長暨更保總會董事長張斗輝回顧「融園」轉型歷程，強調總會正積極推動「護國群山」計畫，活化北投、屏東等地會產，落實「取之更生、用之更生」精神，厚植更生保護韌性。

「融園房屋出租服務中心」整修工程日前完工，台中分會也於2月間舉行落成揭幕儀式。儀式由法務部政務次長徐錫祥主持，張斗輝、保護司司長洪信旭、臺中高分檢檢察長林錦村、臺中地檢署檢察長張介欽及更保臺中分會主任委員廖學從等人出席，共同見證臺中分會透過會產活化與專業管理，持續強化更生保護工作的穩定基礎。

徐錫祥致詞時高度肯定臺中分會對於龐大會產管理的用心。臺中分會目前管理多達342筆土地與房屋，管理與維護壓力不容小覷，但在廖學從領導下，近年採用科學化管理模式，並委託專業團隊進行評估，使整體會產營運逐步趨於穩健。依據分會營運成果，去年會產收益已達五千多萬元，並預計於今年突破六千萬元。針對外界關注的租金調整議題，徐錫祥亦說明，此次調整係依不同物件性質，分會經專業評估後進行分類、合理調整，而非全面性調漲，兼顧組織發展需求與社會觀感。

張斗輝則回顧「融園」從早期低出租率到現今趨於滿租的轉型歷程，並強調總會正積極推動「護國群山」計畫，活化北投、屏東等地會產，落實「取之更生、用之更生」精神。依據更保統計資料，曾接受更生保護服務的更生人，其再犯率為14.68%，顯示穩定的會產收益投入服務後，已對降低再犯率及強化社會安全網產生實質成效。

廖學從則表示，融園房屋出租服務中心完成整修後，不僅有助於提升對外服務的專業形象，也進一步強化會產管理效能。在此基礎上，更保台中分會亦持續拓展服務面向，預計於今年成立「醫療服務網」，目前已獲李綜合醫院、中山醫院等醫療體系支持，並將透過企業與團體合作，擴大社會參與，提升整體更生保護服務量能。法務部未來也將持續深化「以愛復歸」理念，透過公私協力建構更穩固的保護體系。