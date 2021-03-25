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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

回郵索書！李永然律師教你認識老屋重建

▲▼頂樓加蓋,違建,鐵皮屋,夏季炎熱,危樓,老屋,都市更新。（圖／記者湯興漢攝）

▲因為居住安全的考量，再加上都市建築腹地日漸減少，老屋重建漸漸成為趨勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者王淑君／綜合報導

隨著都市用地越來越少，危老重建及都市更新議題則越來越夯，但危老及都更如何推動，民眾卻是一知半解，又期待，又怕受傷害。

為協助台北市民認識危老重建及都市更新，台北市議員汪志冰特別邀請永然聯合法律事務所李永然律師及劉昌煥建築師主講，舉辦三場「危老都更說明會」，讓民眾了解：什麼是危老？危老與一般都更有何差別？什麼是都更的權利變換？什麼是協議合建的都更？簽訂合建契約的注意事項有哪些？防災型都更之必要性、都更的課題與難題？第一場說明會將於3月27日（週六）於士林仰德活動中心舉行；第二場於5月22日（週六）於石牌國中3樓禮堂舉行；第三場則是於7月10日（週六）於北投區公所6樓活動中心舉行。

老屋砍掉重練，已在民眾心中產生共識，但對都更案的印象總停留在過去被騙、被剥削的疑慮中，而建商也卡在「釘子戶惹不起」的關卡裡，對老屋重建又愛又怕。

因為居住安全的考量，以及都市建築腹地日漸減少，老屋重建漸漸成為趨勢。為了讓民眾更加了解《都更條例》和《危老條例》，維護自身權益，同時不再視老屋重建與都市更新為怪獸，永然聯合法律事務所所長李永然律師在參與汪志冰議員「危老都更說明會」的同時，也特別企畫了《推動危老及都市更新法律手冊》，率領永然聯合法律事務所台北所、桃園所、高雄所律師，以及永然地政士聯合事務所李廷鈞地政士共同執筆，解說老屋重建應有的認識及相關事項。

《推動危老及都市更新法律手冊》由永然法律基金會捐印，內容共分成三大部分：一、危老房屋重建篇；二、都市更新推動篇；三、相關稅賦篇。欲索取手冊者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），並註明手冊名稱，寄至「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會收」即可。索取1本回郵11元，索取2本回郵16元，索取3本以上者則請參考永然文化網站

▼李永然律師企畫出版《推動危老及都市更新法律手冊》，歡迎回郵索取。（圖／永然文化提供）

▲▼推動危老及都市更新法律手冊（圖／永然文化提供）

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