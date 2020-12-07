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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／國民法官選任的問題

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▲▼淘汰，法官評鑑，法官法，篩選，擇優汰弱。（圖／視覺中國）

▲國民法官將於2023年1月1日實施，其中，國民法官的選任是個大問題。（圖／視覺中國）

隨著國民法官將於2023年1月1日實施，且在前三年，先行適用於故意犯罪因而發生犯罪結果的案件，而於2026年1月1日才擴及適用於最輕本刑十年以上有期徒刑者。為因應如此的新制度到來，司法院除密集在各地方法院外，也到大學、高中進行國民法官模擬。只是模擬畢竟是模擬，能否有效事先凸顯出問題為改進，就有待未來兩年之努力。而在這其中，真正屬於全新制度者，即是國民法官的選任。

對於國民法官的選出，區分為三個階段，即先從法院管轄各區，從滿23歲且在戶籍地住滿4個月的國民，抽選出一定數量，做成初選名冊。再由法院審核小組從初選名冊中，剔除不得擔任國民法官資格者，並因此做成複選名冊，於此名冊者，就成為隔年度的備選國民法官，法院也要因此通知。而因國民法官乃屬全新制度，且在強調國民法官來源必須具有多元與普遍性下，這個大水庫自是愈大愈好，至於數量該有多少，只能留待實際操作才能得知。

遇有必須由國民法官審理的案件時，就得從備選國民法官中，隨機抽選一定數量的候選國民法官，並通知其於選任期日到庭。而經通知者，無論能否到庭，都應回覆法院，若未有正當理由而不到庭者，可處三萬元以下罰鍰；候選國民法官在回覆法院時，也得填具調查表一併寄回。此候選名冊及調查表必須在選任期日前兩日提供給檢察官與辯護人，以方便兩造於選任國民法官之參考。同樣地，對於案件到底要抽出多少人數，也只能從正式施行後去累積經驗。

至於來到了正式選任期日，程序並不公開。而在程序一開始，必須再行審查是否有不得擔任國民法官者，並詢問是否有法定拒絕擔任國民法官，如滿70歲、因工作或就學等事由者。於此形式審查與剔除後，才真正進入選任，即Voir Dire（tell the truth）程序。

依據《國民法官法》第26條，無論是檢察官、律師或法官，都可對候選者為詢問，候選者並應據實陳述。至於剔除權，依據《國民法官法》第28條第1項，兩造各有4名無庸附理由的剔除權，若用完此數目要再剔除，則必須據理由，並由法官決定是否剔除。依據《國民法官法》第3條第3項，國民法官之選任，應避免選任帶有偏見、歧視、差別待遇或有其他不當行為之人擔任，但兩造所擁有4名不用附理由的剔除權，是否可能於此目的背道而馳？

尤其適用國民法官的案件，基本上以侵害生命法益的案件為主，故兩造於詢問候選者時，可否直接提問有關死刑的態度，或者一開始即設定有意識的排除特定人，甚或有意識的保留特定人，以使其成為意見領袖等等，在司法完全無此歷程下，恐更待時間考驗。

不過，由於國民法官合議庭是由3位法官與6位國民法官所組成，在法律解釋、證據能力判斷，甚至於評議時，法官皆具有優勢地位下，出現偏離正常軌道的情況，恐也不易見到。若果如此，卻又再凸顯國民法官的一個本質問題，即國民法官審理案件的真正決定者，恐非國民，而還是掌握在法官手中。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

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