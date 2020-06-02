　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／公開販賣情趣用品可以嗎

請按讚支持 ETtoday新聞雲

一名媽媽和就讀國中的孩子逛連鎖日用品及美妝賣場時，發現賣場公開陳列女性情趣按摩棒，於是向高雄市政府檢舉，高雄市社會局前往賣場稽查，以違反《兒少法》第43條第3項不得公然販售有害青少年身心商品為由要求下架。這個事件下，高雄社會局的處理合理嗎？

為了保護兒童及少年的權益，促進兒童及少年身心健康發展，《兒童及少年福利與權益保障法》（下稱《兒少法》）規定，任何人不能販賣會違害兒童及少年身心健康的猥褻物質或物品給他們，也不能對他們散布猥褻內容或物品。另外，為了不使猥褻物品流傳於社會公眾，破壞社會善良風氣。《刑法》也禁止散布、販賣或公然陳列猥褻的文字、圖畫、聲音、影像或其他物品（參見《兒少法》第43條、《刑法》第235條）。

情趣按摩棒是猥褻物品嗎？

按摩棒是否屬於猥褻物品？司法實務上曾有過討論。而根據法務部（88）法檢字第001658號，按摩棒不是猥褻物品。

法務部說：「猥褻物品是指一切在客觀上，足以剌激或滿足性欲，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化的物品，但按摩棒與真實男女性器官明顯不同，還不足以引起一般人的性欲及厭惡，而且是合法提供無性伴侶的人適當解決性需求的方式，也有助於降低性犯罪與色情交易，沒有認定為猥褻物品的必要。猥褻物品的概念，應該隨時代進步及社會開放程度而有所調整。」

在前述事件中，賣場雖然採開架式陳列販售情趣用品，不過有懸掛「禁止未滿18歲兒童及少年購買」字樣的告示牌，所以不是讓所有年齡層的消費者都可以選購。另外所謂的散布，實務上是指將具有猥褻的物體散發傳布公眾，必須有實際交付的行為才行。賣場擺設商品在貨架上並不算散布行為，所以社會局裁罰的基礎恐怕有問題（參考臺灣高等法院108年上易字第2057號判決）。

最重要的關鍵在於，情趣按摩棒算不算是有害兒童及少年身心健康的色情、猥褻物品，其實商場和美妝藥局也會陳列保險套、潤滑液，這類會讓人直接聯想到「性」的商品，就等於猥褻和色情物品嗎？如果認為兒童及少年不該太早接觸或使用，是不是也該考慮一併禁止這些產品的公開陳列販賣，否則保險套跟潤滑液可以，情趣按摩棒卻不行，之間的差別對待恐造成裁罰標準不一。

孩提時，你可能被大人說過「小孩子不要問那麼多，長大就知道了」，但當孩子對事物感到好奇時，家長應該想想如何向孩子們解釋，例如為什麼某些商品只有滿18歲的人可以購買？比起避而不談，大大方方地教導孩子們正確觀念，何罪之有！（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

好文推薦

雷皓明／恐龍法官再現？明明打死人為何法院不受理

雷皓明／「疫」籌莫展下可要求房東降房租嗎

雷皓明／臉書的隱私政策有保護到我的隱私權嗎

▲雷皓明律師●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」！　結婚3個月認了犯錯
中衛口罩出貨！27家通路公開　網一看嗨翻：還是彩色的
快訊／國道三號「賓士自撞護欄」…駕駛噴飛慘死！車流回堵4km
振興券「8大Q＆A」懶人包一次看懂　3000元超商就能領
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

寶雅賣「按摩棒」遭家長投訴挨罰！　律師氣炸：該消失的是你自己

「媽這怎麼用？」國中兒拿按摩棒讓她超尷尬　氣炸投訴！寶雅最高罰10萬

紐西蘭禁足前48hrs「情趣用品銷量翻3倍」　業者曝：初學者系列賣超好

寶雅賣「情趣按摩棒」惹議下架　業者：已挑選商圈屬性

雷皓明／公開販賣情趣用品可以嗎

蘇南／【釋字791】通姦除罪化後，配偶佳偶怨偶

張文傑／販售虛偽標記商品　觸法又沒收所得

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

雷皓明／公開販賣情趣用品可以嗎

蘇南／【釋字791】通姦除罪化後，配偶佳偶怨偶

張文傑／販售虛偽標記商品　觸法又沒收所得

後悔暴打白人暴徒　JR史密斯道歉：身為人父做了最壞示範

宥勝怒逼問妻：死在小孩面前！　老婆心臟病差點沒命拒手術…崩潰哭了

疫情衝擊改變人類生活型態！徐榛蔚：迎接零接觸及5G時代來臨

台股早盤上漲56點　挑戰11200點大關

CNN：川普仍專注解決治安問題　白宮準備接觸「黑人社區領袖」

台東5大打卡點搶先看！「縱谷大地藝術季」開跑 騎單車遨遊最美大道

連「好鄰居模式」都止不住大媽怒火？福特野馬排氣管慘遭鄰居惡搞

誓言動員軍隊…川普到教堂前「舉聖經拍照」！多州州長火速回嗆

LIVE / 蘇貞昌宣布發放振興券7/15上路 政府500億預算拼千億消費額

孫芸芸千金嫩照曝光　高顏質祖傳3代

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

法律熱門新聞

雷皓明／公開販賣情趣用品可以嗎

蘇南／通姦除罪化，大法官怎麼說

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

法律白話文運動／通姦罪，被違憲

張文傑／販售虛偽標記商品恐觸法

告訴6月期限　法界：過了就GG

陪審參審併行公聽會　場面火爆

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

林文蔚／「信」不「信」由不得你

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

蘇友辰／通姦釋憲大法官要不要廻避

更多熱門

相關新聞

民團呼籲採陪審制

民團呼籲採陪審制

司法院已經向立法院提出《國民參與刑事審判法草案》，決定全面封殺「陪審制」。而台灣陪審團協會1日上午在立法院召開記者會，批評司法院稱台灣人素質不夠當陪審員、台灣人不知陪審制度，這些都是錯誤的論調；協會強調，台灣人民絕對夠資格當陪審員，呼籲國民法官應採陪審制。

律師涉散布損害聲譽言論　信義房屋：研擬提告中

律師涉散布損害聲譽言論　信義房屋：研擬提告中

通姦罪違憲，然後呢？

通姦罪違憲，然後呢？

維修疏失燒死屋主　2員工判刑定讞

維修疏失燒死屋主　2員工判刑定讞

蘇南／通姦除罪化，大法官怎麼說

蘇南／通姦除罪化，大法官怎麼說

關鍵字：

法律司改人權雷皓明律師談吉他情趣用品兒少法

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

中衛口罩出貨！27家通路公開

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

小三生3娃竄位落空…百億大亨回歸正宮！環抱照=勝利

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面