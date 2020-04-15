　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

林誠澤、陳孟緯／台版N號房？西斯版PO文法律責任

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲南韓「N號房事件」引發輿論撻伐，南韓女性淪為性騷擾、性剝削對象的可能性，以及韓國女性權利低落的困境。

韓國長年以來駭人聽聞的性犯罪案件頻傳，如張紫妍潛規則事件、勝利性招待事件、具荷拉事件，以及前些時日轟動全世界的「N號房事件」，在在提醒我們性別關係中男女權力的不對等，往往加劇女性淪為性騷擾、性剝削對象的可能性，以及韓國女性權利低落的困境。

在台灣，近來也曾發生「東吳天菜事件」，掀起一波呼籲大眾不要拍攝性愛影片和照片的討論。我們從這些事件中，可輕易發現新興性犯罪或多或少都與攝影設備和網路普及有關。

台灣網路論壇分享「西斯」（Sex）圖影的風氣早已不是新聞，可是很多論壇使用者對於尊重他人一事仍缺乏自覺，不時擦槍走火，誤入法網。因此，今天就要來聊聊，在西斯版活動時要注意什麼規範，以及發現自己權利受侵害時，有什麼救濟管道。

哪些西斯版PO文是禁止的

以「東吳天菜事件」來說，當事人在未經女方同意下，竟然把兩人在租屋處拍攝的性愛照片、影片，PO到各大論壇供大眾閱覽。事後經檢方起訴後，被以觸犯「以網際網路上傳猥褻影像供人點選之方式供人觀覽罪」為由，判處1年有期徒刑及4年緩刑。

這個案件裡，當事人最主要的觸法行為是「未經同意上傳他人關於隱私活動與部位的資訊」及「在網路供人觀賞」，但實際上，西斯PO文打從拍攝時起、到上傳和轉貼分享的每個環節，都可能涉及刑責。我們以下一一細說到底哪些情況是絕對不可以做的。

1.未經同意的拍攝和上傳

很多人在性行為時，不免想要記錄下甜美的一刻，如果是基於雙方同意的拍攝，當然沒有問題。但最常發生的情況是，不管對方有沒有同意、就在對方不知情的情況下拍攝，或即使被明白拒絕了，卻仍抱著僥倖心態偷偷拍下來，這樣的行為其實都踩到法律紅線了。

刑法上所謂的「利用設備竊錄罪」，是指若「沒有正當理由」，使用工具竊錄他人「非公開」的活動或隱私部位；如果做了這樣的事，就會面臨3年以下有期徒刑的刑責。當然，這裡「竊錄」的意思就是偷錄，也就是未經當事人同意。

所謂的正當理由其實是為了限縮法律處罰範圍，比如犯罪被害人在受性侵害的情況下竊錄對方暴行作為證據，雖未得對方同意，但這是因為性犯罪往往較為隱密，被害人為維護自身權益及蒐證必要下偷錄，就可能構成正當理由。除此之外，因為性行為是非公開的隱私活動，而且也包含了對方的身體隱私部位，如果未經過對方同意，很難說還有什麼其他正當理由。

▲偷拍。（圖／視覺中國CFP）

▲新興性犯罪或多或少都與攝影設備和網路普及有關。（圖／視覺中國CFP）

因此，在沒有經過對方同意下，錄或拍下這種西斯圖影，原則上都是觸犯刑法的。如果變本加厲，上傳網路供公眾觀賞，還會有更重的刑責，甚至因為這會造成當事人名聲嚴重的負面影響，還可能成立「加重誹謗罪」。總之，未經同意的拍攝、進而上傳都是絕對禁止的。

2.未加防護的上傳

在未經對方同意下拍攝性愛影片、照片，觸犯了利用設備竊錄罪；但即使對方同意拍攝和上傳網路供鄉民觀賞，如果當事人沒有進行必要的隔離處置，實際上也是有法律責任的。

很多人可能以為，一起拍攝的性愛影片，既然沒有侵犯彼此權益的問題，似乎就可以自由地上傳到網路平台了，但這忽略了「其他人」想不想要接觸到性資訊圖影的問題。

因為西斯的圖影大多數都包含令人害羞、羞恥的猥褻成分，屬刑法管制的猥褻資訊或物品，如果沒有適當隔離措施，直接PO到大家馬上就能看到的LINE群組或臉書，將構成「東吳天菜事件」中的「以網際網路上傳猥褻影像供人點選之方式供人觀覽罪」，恐面臨2年以下有期徒刑。

大法官認為，所謂「猥褻資訊」有兩種：一種是涉及暴力、性虐待或人獸交等的猥褻資訊，比如南韓「N號房事件」那種令人髮指的圖影，無論如何都不能散播。此外，雖不禁止流通，但前提要善用適當的安全阻絕措施，像7-11或書店就用塑膠膜包裝成人圖書，如此才能免於刑責。

所以成人論壇或西斯版至少要在進版前加註「禁止未成年」的警語，甚至保守來說，PO文的敏感內容也應該要透過加密縮網址「包起來」，才能認為有經過適當阻絕措施，也才能避免刑責。

3.轉貼分享的老司機

此外，即使你只是個熱心發車的老司機，一旦轉發這些違反當事人意願或未經防護的西斯圖影，供大眾補票上車，同樣有上述觸法的問題。既然原PO本身就侵犯了他人權益，轉貼的行為顯然地也加深了這些被害人的痛苦，所以在轉發前，一定要確認影片來源和PO文方式。

被害者透過民刑事程序下架外流圖或影片

刑罰的功能在於嚇止和矯正犯罪行為，但刑法卻未必可以回復當事人的名譽和權益，所以另外一個重要的問題就是，被盜攝、盜傳、盜文的被害人，該怎麼處理這些外流的資訊呢？

前面提到的違法拍攝或上傳照片影片都已觸犯刑法，一般可以在刑事程序中把「下架影片」當作是和解或換取緩起訴、緩刑的條件。像在「東吳天菜事件」中，被害人就是透過檢察官發布的「傳票」，要求加害人以及其他轉傳的網友們將各大平台的影片下架。

▲「東吳天菜事件」中，當事人在未經女方同意下，竟然把兩人在租屋處拍攝的性愛照片、影片，PO到各大論壇供大眾閱覽。

也有種情況是，找不到上傳的人（如在國外），或影片已經廣傳，或影片被分享在封閉的LINE群組或臉書社團，被害人根本無從要求所有上傳者自行下架。再加上上傳者也不是馬克祖克柏，不可能拿到偵訊祖克柏的傳票要他下架臉書社團上的影片，所以有沒有辦法要求平台配合將所有相關影片下架，確實是個複雜的問題。

要求網路平台下架使用者上傳的影片，其實就跟要求他們同時要扮演網路警察一樣，有的平台有比較強的審查風氣，如Dcard西斯版，一旦有違反版規的內容，很快就會被刪除，但也有相對寬鬆放任的，根本不知道網站會不會審查違法內容。

這是因為網路平台需要吸引使用者們來做生意，如果對這些幫他賺錢的使用者們嫌東嫌西，這些使用者們很可能就會跳槽。如果沒有法律責任約束，特別是業者不會因此去坐牢的話，網路平台業者往往會因為沒有自律的動機而「擺爛」。

實際上，這些未經同意偷拍上傳的影片，或自己創作的照片影片遭人盜PO轉傳的行為，在民事上不僅已侵害被害人的肖像權、隱私權等人格權，在目前法院已經開始承認「A片也有著作權」的情況下，這種行為甚至可能侵害了被害人的著作權。

被害人可主張著作權及人格權侵害

網路平台業者雖然沒有刑事責任，但它畢竟提供了「地方」，讓加害人上傳影片而造成被害人傷痛，甚至因點閱率而獲利，民事上我們就有理由要求它善盡責任。因此，對於西斯版或色情網站，依現行法，被害人至少可以採取以下兩種方式要求網路平台業者下架內容：

1.主張著作權侵害：如果被害人同時是影片的創作者，依《著作權法》規定，平台業者一旦收到著作人之通知，就有移除外流創作物的義務，否則要負擔損害賠償責任。通知的方法，需要附上著作人的簽名、聯絡方式、被侵害的著作名稱、要求移除及願負不實責任的聲明，以書面或電子郵寄方式送達網路平台業者。

2.主張人格權侵害：即使不是影片創作人，像是單純被偷拍，經被害人附加相關證物，如檢調通知書及影片原檔原址，告知業者平台內確實發生使用者侵權行為，若網路平台仍不為所動，就會與加害人共同負擔侵權行為責任，被害人可以透過民事訴訟要求除去網站內容及賠償精神慰撫金。

當今社會對性資訊流通逐漸開放，情欲流動下的紀錄可以是回憶、調情甚至是性癖，說到底也不過是飲食男女間的事。不過，當有一方掌握對方的私密影片時，彷彿成為控制另一方的把柄，西斯圖影轉瞬間變成一種父權的「戰果」，在這種權力結構下，不僅獨斷、專擅，而且忽視對另一半的基本尊重。

成人論壇、西斯論壇的存在，有些人或許會說，這有助於改變既有性別結構，比如女性也能自主享受性，也能分享「戰果」，這樣的觀念在西斯版中普遍被接受，並能促成性的啟蒙除魅，但它也使得受害者多為女性的犯罪變得更猖狂。最後呼籲大家，回頭檢視各種性互動裡應有的尊重，即使有人自願作為彼此性關係中的寵物，也不代表你真的宰制其一切。

▲▼ 法律白話文運動●林誠澤，政大法學碩士，律師高考及格，喜歡逛夜市跟聊政治，覺得雞排跟珍奶是偉大的發明。陳孟緯，政大民法碩士，律師高考及格，住在新店，騎車是一種療癒，但更喜歡小動物。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
謝和弦強制入院20天近況曝！傳病情很嚴重　靠醫生紙條傳情莉婭
台灣寫信通報WHO操刀人曝光　前疾管局長：內行人一看就知代誌
丹寧口罩美炸！細看秒恍神…最美藥師曝光　神人開門了
方志友、楊銘威4年婚爆危機　4個月前認對未來沒希望：過得辛苦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

東吳天菜摧毀人生…女成「色情網熱搜」崩潰！本尊沉默1年現身：後悔沒保護她

影／為了約炮PO激戰片害女友崩潰　「東吳183天菜」下場出爐

誘騙少女、拍片到取款都有「專人負責」　韓檢14項罪嫌起訴N號房趙主彬

重罰N號房罪犯見曙光！參與會員只要做過「3行動」就能被處罰了

台灣性侵竊錄逐年增加　她曝「檢討被害人」成最大原因：怕被責怪

韓國N號房嚇壞婦團！私密片外流　53%加害人來自前任伴侶的「復仇式色情」

南韓N號房嚇壞婦團！藍綠修法嚴懲性侵竊錄　有期徒刑7年起跳、重罰300萬

N號房去年就有前例　23歲主謀只判18個月！檢調還同情：男人都會看

林誠澤、陳孟緯／台版N號房？西斯版PO文法律責任

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

林誠澤、陳孟緯／台版N號房？西斯版PO文法律責任

美股道瓊漲558點　台指期開盤上揚4點

州巧科技今掛牌上市　每股承銷價15元

苗栗水電工換瓦斯管線「手指卡槽」　消防員出動破壞器材助脫困

免聚集、免排隊、現金免經手！街邊店小額導入自動化設備　疫情自救「打斷手骨顛倒勇」

落伍了！24小時刁牌、約會最佳去處不再　高雄泡沫紅茶街20家剩1家

南部嬤：要寄去給台北阿孫ㄟ！ 一句話講出南部兒童口罩不夠原因

Ean部落閣／「高空泳池」太撩人　台中酒店式公寓能狂拍美照又能像家

瘋電影／小魔花　讓人性格改變的花粉

大聯盟投入新冠肺炎抗體研究　協助對抗疫情

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！　脫衣打籃球超噴血…「寫真妹→CEO」14年翻身

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

法律熱門新聞

林誠澤、陳孟緯／成人論壇PO文法律責任

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

告訴6月期限　法界：過了就GG

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

蘇友辰／通姦除罪化　民意和憲法大對決

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

蘇南／經濟「疫」蹶不振的紓困修法

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

狼警性侵當事人　二審判4年半

蘇南／《紓困條例》補助勞工什麼

未滿18歲發生關係　當心仍有刑責

給說法／你知道自己被限制出境嗎

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

更多熱門

相關新聞

林益世獲准假釋將出獄　高院開庭審酌羈押

林益世獲准假釋將出獄　高院開庭審酌羈押

前行政院祕書長林益世因向「地勇選礦公司」喬中鋼爐下渣契約，索賄8300萬元，被依貪污罪嫌起訴，二審判刑13年6月，其中的「財產來源不明罪」判刑2年定讞，另外貪污部分則由高院進行更審。由於林益世獲准假釋即將出獄，高院14日特別開庭提訊他到庭，審酌是否繼續羈押林益世。

當醫生豬狗不如 首宗醫療官司再審勝訴！黃慧夫苦等12年終獲清白｜行動法庭 第60集

當醫生豬狗不如 首宗醫療官司再審勝訴！黃慧夫苦等12年終獲清白｜行動法庭 第60集

台塑越廠遭7千居民跨海求償　高院駁回

台塑越廠遭7千居民跨海求償　高院駁回

莽男隨機砍人竟為吃免費牢飯　二審判8年

莽男隨機砍人竟為吃免費牢飯　二審判8年

韓警方證實N號房受害者「有知名歌手、演員」

韓警方證實N號房受害者「有知名歌手、演員」

關鍵字：

法律司改人權法律白話文運動N號房性竊錄西斯版成人論壇林誠澤陳孟緯東吳天菜事件

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

方志友曖昧小鮮肉「行車紀錄器親暱對話」外洩！

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

阿滴《紐時》廣告全文一次看：沒有人能孤立台灣！

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

女同學露背秀紫色蕾絲繩　正面照曝光

長大才知道親子丼「超殘忍真相」　網驚呆

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面