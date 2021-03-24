集集公所技士「偷領雙薪」遭扣7土地　工程索賄4.5%兩年削379萬

▲集集鎮公所張姓技士疑向工程包商索賄，遭南投地檢署提起公訴。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮公所一名張姓技士，藉道路等公共工程督導之便，向包商李姓負責人索賄，李男為求工程營收順利，按工程款4.5%前後共交付超過379萬賄款；張也「投桃報李」，在驗收道路工程時放水讓李過關，犯行去年遭查獲，南投地檢署日前依涉犯貪污治罪條例的收受賄絡和交付賄賂等罪嫌，將張男和李男提起公訴。

起訴書指出，張男自107年11月間起至去（109）年10月底止，負責集集鎮的管溝工程、改善工程、候車亭工程，以及中集路工程執行、督導和驗收等業務，卻心生貪念向李姓工程負責人索賄。

李男為求工程施作、工程款請領順利以維持公司營運，允諾在請得款項後，依各項工程估驗款總金額乘以90%、再乘以5%的計算方式，給付張男賄款，前後共交付379萬2,034元，而累計總工程款約8426萬餘元。

起訴書指出中集路工程部分，張男明知應取樣3塊高壓混凝土地磚，以供檢驗抗壓強度，但為了避免李男遭受罰款，竟違背職務僅取其中1塊試體檢驗，完全罔顧工程品質和公共安全。

檢方表示，在偵辦過程中已規勸張男繳回部分犯罪所得30萬元，檢方以其涉犯《貪污治罪條例》職務上行為收受賄賂、違背職務收受賄賂等罪嫌，將他提起公訴，另扣押其名下7筆土地；李男等人以涉犯《貪污治罪條例》對公務員不違背職務行賄、違背職務行賄等罪嫌，提起公訴。

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