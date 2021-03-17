台東鸞山村下野部落54戶用水不足　重資4500萬延長自來水管

▲開工典禮在延平鄉鸞山村下野部落進行。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為解決延平鄉鸞山村下野部落長期以來民生用水不足問題，台東縣政府挹注經費，同時爭取花東基金及水利署補助經費，16日辦理自來水延管工程開工典禮，工程總經費達4500萬元，管線長度達5500公尺，將配置4座加壓站、5座配水池，全案預定今年11月15日完工，至少將有54戶居民受益，為部落基礎建設又往前邁進一大步。

開工典禮上午10點在延平鄉鸞山村下野部落進行，延平鄉鄉長胡黃廣文主持，包括縣長饒慶鈴、立委孔文吉、議員古志成、第八河川局局長蔡宗憲、台灣自來水公司副總經理王明孝及延平鄉民代表們皆共同來見證這歷史性的時刻。

▲部落族人設香案祈禱工程順利。

台東縣本來不缺水，許多民眾設置簡易自來水系統或飲用山泉水，不過，近年來由於氣候因素造成水源不足，例如下野部落地區每逢乾旱季節，現有的簡易自來水系統蓄水量不敷使用，部落居民長期飽受民生用水不足之苦，縣府於2015年曾向中央爭取「無自來水地區供水改善計畫」經費補助，但因為下野部落地處偏遠、地勢較高，工程經費過高不符補助規定，而未獲得中央補助；縣府再積極爭取花東基金，終於在2019年10月獲得核定補助。

▲▼村民展演原民歌舞表達感謝。

饒慶鈴表示，要有更多民眾或企業東漂來台東定居或創業，基本的民生設施一定要先完備，縣府近年努力提升自來水供水普及率，縣府將持續推動自來水申裝、更新簡易自來水系統老舊設備，照顧偏遠民眾的用水權益，提升縣民日常生活品質。

開工典禮上，鸞山村村民以展演來表達感謝，部落居民也非常期待在工程完工之後，可有效解決下野部落地區的用水需求，提高供水穩定度及飲用水之安全與衛生，保障部落居民身體健康，提升村民的生活品質。

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