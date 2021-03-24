前南投縣長李朝卿貪污案再遭判刑定讞　刑度加總達108年

▲前南投縣長李朝卿。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前南投縣長李朝卿，被控從2009年起，涉嫌於縣府多起採購案，以及颱風等天然災害修復案等上百件公共工程案中，向包商收取回扣賄賂。一審重判30年，二審也判刑22年。最高法院2018年間將部分判刑定讞，其餘部分撤銷發回更審，更審改判21年，全案再上訴，最高法院再將部分判刑定讞，刑期加總達108年。

李朝卿先前定讞部分，包含「南投縣政府98莫拉克信義鄉神木村聯外道路災修復建工程」、「南投縣政府98莫拉克信義鄉東埔村6鄰聯絡道路災修復建工程」等8件工程案。他於2018年10月25日，在大批支持者的擁護下，進入監獄服刑，當時台中高分院裁准訂應執行刑14年8月。

至於其他遭撤銷發回更審的部分，更一審法院去年3月間改判有期徒刑21年，全案再上訴最高法院，最高法院審理後，24日再將部分定讞，其餘部分撤銷發回，由台中高分院進行更二審。這次定讞的部分，包含「埔里虎頭山遊憩區景觀改善工程」、「南投山林-茶竹手作體驗之旅-竹山遊憩帶公共設施改善工程、南投山林遊憩系統環境改善工程-鹿谷遊憩帶公共設施改善工程」、「邵族文化傳承及發展實施計劃- 漁撈文化體驗區委託技術服務採購案」等，共9項罪名。每一項罪名更一審均判處有期徒刑12年、褫奪公權9年，總計這次定讞的刑度加總高達108年。但實際上，仍須由檢方向法院聲請訂應執行刑。

李朝卿自2005年代表國民黨參選南投縣長，當年順利當選，2009年成功連任。但他任期還未結束，於2012年11月30日，因涉及多起弊案，最後遭檢調單位搜索，並由台南地院裁定羈押。全案於2013年3月26日偵查終結，檢方對他提起公訴，一審2015年8月底重判他有期徒刑30年，上訴二審後，台中高分院二審於2017年6月間，認定他收受回扣96次、期約或收賄15次，仍將他重判有期徒刑22年。全案再經撤銷發回，台中高分院更一審2020年3月11日，判刑21年。