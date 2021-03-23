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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲、鄭文燦、陳其邁「合體迎接蔡英文」　互尬智慧城市別苗頭

▲▼蔡英文、柯文哲、鄭文燦、陳其邁出席2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢剛攝）

▲蔡英文、柯文哲、鄭文燦、陳其邁出席2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮於23日登場，身為主辦單位縣市首長的台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦與高雄市長陳其邁皆親自到場，並且3人一同迎接總統蔡英文進入會場；值得一提的是，該活動除了座位安排微妙、讓唯一非主辦單位卻親自蒞臨的新竹市長林智堅坐在最角落外，其交通部長林佳龍與林智堅皆沒有親自迎接蔡英文，兩人各自提早進入會場，畫面微妙。

2021智慧城市論壇暨展覽盛大登場，邀請的貴賓陣容龐大，包括蔡英文、林佳龍、柯文哲、鄭文燦、陳其邁、林智堅等人皆親自到場，其他縣市則派副市長或局處首長出席。特別的是，除了3個主辦單位的城市台北市、桃園市與高雄市派出市長之外，林智堅是唯一一個僅受獎但親自到場的市長級人物，其他受獎的縣市，例如新北市僅派出副市長或局處首長參加，也形成了除了柯文哲、黃珊珊之外，大咖級人物都是民進黨籍的景象。

▲▼蔡英文、柯文哲、鄭文燦、陳其邁出席2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢剛攝）

不僅如此，該活動安排相當特別，一開始媒體在活動會場7樓等候柯文哲入場，捕捉到林佳龍、林智堅與台北市副市長黃珊珊等人進入會場的畫面，隨後才被總統府維安人員告知，柯文哲要與鄭文燦、陳其邁一起在1樓迎接蔡英文，只見3位市長一同在南港展覽館2館大門口互相打招呼，等候蔡英文下車，隨後蔡英文走在前方，柯文哲、鄭文燦與陳其邁則走在後面入場。

到了活動現場，由蔡英文坐在中間，一旁是鄭文燦、陳其邁，右手邊則是台北市電腦公會理事長彭双浪，接著是柯文哲、林佳龍，而林智堅則坐在最右邊，中間隔了其他部會首長。

▲▼蔡英文、柯文哲、鄭文燦、陳其邁出席2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢剛攝）

柯文哲致詞時提及，疫情從去年延續到現在，台灣還能辦實體展，實在不簡單，在全世界算很特別的；今年的智慧城市展有實體展跟線上展，以虛實整合方式實施，北市府此次有42個攤位，透過此展覽展現出北市推動智慧城市的商業模式，並且拿到3個優勝獎項，包括自駕車、南港機廠社會住宅AIOT人工智慧物聯網平台，以及智慧水錶推動政策。

柯文哲表示，經歷疫情後，世界的經濟與生活方式絕對跟過去不一樣，防疫紓困振興，精確講法是防疫紓困轉型，不過到底要轉型成什麼？北市府去年下半年做了9場座談，最後花了幾個月的時間整理成產業政策白皮書，希望大家能夠看看，並一同努力，「台灣在ICT產業本來就相當有實力，如何在後疫情時代面對新的局面，讓產業之間可以互相合作，在轉型過程也促進產業升級，我想這是今天智慧城市展最重要的目的。」

▲▼蔡英文、柯文哲、鄭文燦、陳其邁出席2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢剛攝）

鄭文燦指出，疫情後的數位轉型已經成為台灣課題，各個城市在努力推動智慧城市各種應用，其實有3個層次含義，一是城市智慧治理，二是智慧產業，三是智慧生活，他們都得了很多獎，其中包括防疫跟水資源2課題，以及經常得獎的桃園市民卡，這是非常成功的例子，也是目前願意提供給各縣市做交流的重要項目。

陳其邁提及，自己本來要拿稿子出來念，不過他聽到柯文哲與鄭文燦的致詞後，決定講一點不一樣的經驗；去年過年除夕時，他接到了蔡英文的電話，說防疫緊急、要怎麼做居家檢疫系統等，那時他人在CDC疫情指揮中心，過去防疫只有居家隔離或自主管理，突然面對那些從中國武漢地區或其他地區回來的人，該如何處理，成為台灣第一次碰到的問題。

陳其邁說，後來拜託中華電信花3天的時間將居家檢疫系統做好，利用後端大數據資料庫，從入境到如何結合民政、警政和即時回報整體狀況等，將系統三邊完成，而該系統運作至今，全球還沒有其他國家能複製第二套，這就是台灣的軟實力。

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