首批疫苗效期只到6月　柯文哲「一定打得完」：11萬劑隨便打就打完

記者袁茵／台北報導

首批AZ疫苗22日起在全台57家醫院開打，首日接種達到1578劑，當中以高雄市接種353劑最多，接著是桃園市、台北市，不過仍有4縣市接種率0，加上該批疫苗效期只到6月15日，剩下不到3個月時間，使外界擔心打不完。對此，台北市長柯文哲表示，因為台灣防疫成功，所以沒有急迫性，不過11萬劑「隨便打也就打完了」，要大家放心，「一定打得完」。

▲柯文哲出席「明倫設計新創基地 D.Lab」正式啟用活動。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲24日出席「明倫設計新創基地 D.Lab」正式啟用活動，針對仍有4個縣市接種率為0，是不是對疫苗沒信心？柯文哲說，這是因為台灣防疫很成功，沒有急迫性，不過等到國門一開之後就會不一樣，因為現在大家都還在戴口罩、維持相當高的防疫規格，不然最後還是要打，「你不打，我看都不行。」

面對台北市接種排名僅第3名，柯文哲再度強調，因為現在沒有急迫性，大家都在觀望，等到感染風險拉高，大家還是會乖乖打。

至於該批疫苗效期只到6月15日，柯文哲認為，11萬劑「隨便打也就打完了」，台灣有2300萬人口，「11萬除以2300萬才多少，0.5％都不到，放心，一定打得完！」

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