張麗善3度上東森農場推「雲林快樂豬」　王令麟再送東森幣促搶購

▲（左起）雲林縣政府農業處長吳芳銘、購物專家怡君、雲林縣長張麗善、東森購物總經理彭鴻珷、料理達人阿芳老師、台全牧場總經理許家倫，23日在東森購物《東森農場》LIVE節目力推在地優質的「雲林快樂豬」，開賣後，造成熱烈搶購。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

含萊克多巴胺美豬元旦起開放進口後，消費者買豬肉、吃豬肉，對於產地來源都會特別留意，為推薦品質優良的台灣豬，雲林縣長張麗善23日第三度親上東森購物《東森農場》LIVE節目，力推精選組合的「台全牧場 雲林快樂豬」，不僅內含戰斧豬排，豪邁大器，買再送一包五花肉條開放體驗，售價1,080元，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣相挺，換算下來，賺到的價格優惠划算，開賣後，吸引大批會員搶下單，造成熱烈搶購。

雲林是農業大縣，也是養豬大縣，養豬戶高達1200多戶，飼養頭數約156萬頭，佔全國28%，年產值高達200多億，面對含瘦肉精的豬肉進口來台的影響衝擊，讓很多消費者在購買上感到擔憂、疑慮，張麗善特地北上到東森購物《東森農場》LIVE節目，透過東森購物大力推廣雲林良品豬肉，「雲林良品豬肉從飼料場、畜牧場、屠宰場到分切加工場，產銷一條龍作業，每一條豬隻的成長過程當中，都有獨特且嚴格的飼料配方，不用擔心有賀爾蒙添加，甚至到後期都不打抗生素，豬肉絕對是健康安全、品質有保證。」

▲張麗善大讚雲林良品最優質的豬肉，希望透過東森購物，分享給更多消費者一起來品嚐。

由台全牧場養豬團隊用心養殖、經認證的「雲林快樂豬」，除了有特殊飼料配方，還吃益生菌優酪乳、靈芝、維他命，提供完整營養，並且放莫札特音樂讓牠們聆聽快樂長大。從牧場到餐桌，在各環節生產層層把關下，每條豬有自己的身分證履歷，產品外包裝上皆附有QR Code，消費者只要掃碼，就能清楚追溯肉品來源。

此次在東森農場推出的「台全牧場雲林快樂豬」組合包，內含戰斧豬排、梅花肉排、五花肉條、腱子肉、里肌肉片、小法式，皆是精選部位，尤其好吃的戰斧豬排在餐廳甚至賣到一客要價千元，現在一整組只賣1,080元，再送50%東森幣回饋，買到賺很大。此外，豬肉全程採急速冷凍，確保肉質鮮美。

▲「台全牧場 雲林快樂豬」組合包，內含肉品都是美味精選。

▲雲林快樂豬肉質鮮美，不論用哪種方式料理，都能出色美味。

雲林縣政府農業處長吳芳銘說，「這樣的組合在牧場都有經營銷售，但在東森購物特別提供非常特惠的價格，相信會讓消費者覺得很驚豔，尤其是無瘦肉精，可以吃得健康又安全、營養美味來下肚。希望大家能吃最在地，給小農鼓勵之外，同時也可以減少碳足跡，愛護地球。」

張麗善也提到，很感動東森購物、東森農場可以直接幫助小農，讓小農不只是用心耕種、栽培，更重要的是有一個好的行銷管道，東森就是一個最好的通路，可以讓全國各地觀看東森購物台，進而買到最棒的食品。雲林縣的農產品很多，前兩次來賣黑金剛花生、茂谷柑，都衝出不錯的銷售量，讓我們非常有信心，很多茂谷柑農也對東森購物表示感謝，這次除了把安全健康的豬肉介紹給廣大消費者，後續也希望還有機會和東森一起合作，將更多好物包括蒜頭、蕃薯、鳳梨等推廣出去，小農只要用心把品質顧好，其他就交給縣政府和業者，一起幫他打開通路。

東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，去年在疫情衝擊下，更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，包括助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、台南東山柳丁火速完銷36萬顆，午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

除了努力大獲肯定，東森農場嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。