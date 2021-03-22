雲林國小370師生爆腸胃炎群聚感染　23日恢復上課

▲雲林國小爆發多人腸胃炎，學生恢復情况良好，多數均已無不適症狀，經會同衛生單位評估後，決議全校於3月23日復課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林國小爆發毒性腸胃炎群聚感染，全校近千名師生總計有370名師生出現嘔吐、腹瀉不適症狀，全校22日緊急停課消毒，雲林縣衛生局昨日對就醫人員採集嘔吐物等檢體，今進入校園對存樣食物採檢送驗。雲林國小於今日下午會議結束後，宣布明日恢復上課。

雲林國小下午發出復課通知，「學校於上週六晚間10點多接獲家長及同仁通報，得知學童陸續出現腹瀉、嘔吐等身體不適症狀，隨即於週日上午通知各班導師聯家長逐一了解、回報全體師生健康情形，並通報教育主管及衛生單位後，考量學童健康恢復及避免造成擴大群聚，並基於全校環境徹底清潔消毒之需求，於星期一停課一日，造成家長擔及不便之處，學校深感歉意。」

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▲雲林國小今日下午發出復課通知。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

通知內容，「針對此次突發學生大規模感染事件，今日已就學校室外公共區域進行環境噴灑消毒，在各班級使用消毒水進學生頻繁接觸使用物品之擦消毒，學校午餐廚房環境及器具也於進行徹底消毒，並由導師再次聯擊家長關心了解學生身體狀況，獲悉學生恢復情况良好，多數均已無不適症狀，經會同衛生單位評估後，決議全校於3月23日復課。

▲雲林國小今日針對學校午餐廚房環境及器具也於進行徹底消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局副局長張翌君指出，病毒性腸胃炎在全國校園通報有增加趨勢，3月份至今全國已通報30多件腸胃炎群聚，檢驗結果確定中有多件是諾羅病毒惹禍。張翌君說，許多人誤以為酒精消毒就能滅菌及有保護力，事實上，酒精消毒是在不方便洗手時應急用，且酒精的殺菌只是瞬間，揮發後滅菌功用就消失，環境許可情況下建議要用肥皂加清水洗手，可把病毒沖掉，才能達到保護力。

張翌君呼籲，用餐前、如廁後要用肥皂加清水洗手，校園消毒部分門把、課桌椅等學生容易觸摸的地方，要用高濃度漂白水清潔消毒，確保學生安全。

▲雲林國小今日已就學校室外公共區域進行環境噴灑消毒，在各班級使用消毒水進學生頻繁接觸使用物品之擦消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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