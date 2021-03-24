把情敵做成人彘...千古第一后死了200年還被啪啪？史料令人超吃驚

▲ 呂雉以鐵腕和狠毒著稱。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

漢高祖劉邦的正妻呂雉在歷史上赫赫有名，不僅是第一個被詳細記載的皇后，而且一度權傾朝野，公開行使皇帝的一切權力。然而《後漢書》卻記載，在她死後約200年，赤眉軍「遂污辱呂后屍」，引起後世對此事爭論不休。

▲呂雉是中國歷史上首位皇后、皇太后。（圖／翻攝自微博）

呂雉是漢高祖劉邦任亭長時所娶元配妻子，一直追隨丈夫征戰，直到劉邦以漢王身份即皇帝位後，尊為皇后。最為人津津樂道的莫過於「人彘事件」，她在劉如意死後，命人挖去戚夫人的雙眼、熏聾其耳、灌藥致啞、斷其手足，然後丟進茅房裡，命名為「人彘」，意思即如豬之人。

自漢惠帝駕崩後，呂雉臨朝稱制，共主政8年，《史記》、《漢書》等正史以「本紀」體例記載呂太后生平，將其歷史地位看作等同於一任帝王。

▲呂后雖然對於劉氏皇室來說是一個威脅，不過掌政期間對國家發展是很有功勞的。（示意圖／翻攝自微博）

雖然呂雉心狠手辣，但她卻擁有卓越的政治才華，推動漢朝向前邁進。在她統治期間，實行黃老之術與民休息的政策，廢除挾書律，下令鼓勵民間藏書、獻書，恢復舊典，為後來的文景之治打下了很好的基礎。司馬遷在《史記》中對她的評價是「政不出房戶，天下晏然；刑罰罕用，罪人是希；民務稼穡，衣食滋殖」，給予極大的肯定。

高后八年（前180年）呂太后崩逝，與漢高祖合葬長陵，然而「千古第一后」死後卻不平靜。西漢末年，赤眉軍攻入長安，屠城縱火，轉而挖掘長陵，帝陵和后陵均遭劫難。

▲呂雉逝世時已是六十餘歲的老人。（圖／翻攝自微博）

《後漢書·劉盆子傳》記載，「後二十餘日，赤眉貪財物，復出大掠。城中糧食盡，遂收載珍寶，因大縱火燒宮室，引兵而西。」、「至陽城、番須中，逢大雪，坑谷皆滿，士多凍死，乃復還，發掘諸陵，取其寶貨，遂污辱呂后屍。凡賊所發，有玉匣殮者率皆如生，故赤眉得多行淫穢」。

《後漢書》編撰者范曄還交代了引起赤眉軍淫興的原因，按照漢朝有個習俗，屍身穿著玉衣，以使屍身不壞，其中許多帝王后妃均用玉匣為殮，屍皆未爛，呂雉的屍身也是得到很好的保存。

後世史學家推測，赤眉軍是因西漢末年「王莽篡政」而起，打著匡扶漢室名號，王莽與呂后同樣被認定對皇室不忠，因此在盜墓時為了「師出有名」，找呂后洩恨也不奇怪，不過是否真的是以姦污屍體的形式，仍引發學者爭論。