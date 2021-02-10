到處蹭飯被趕「從軍兩度逃兵」　小混混逆轉勝打下漢朝400年江山

▲漢朝開國大將軍韓信，用兵奇計不斷，被後世譽為「兵仙」，但他早年混得很差，完全是個「魯蛇」。（圖／翻攝網路）

記者羅志華／綜合報導

秦朝末年群雄四起，大家都知道，劉邦打敗項羽建立漢朝，但其實劉邦曾在項羽前乖得像個小弟，被分封到邊緣的巴蜀秦地（四川），雖賭爛也不敢吭聲，許多士兵不耐這荒涼之地紛紛逃跑，劉邦能逆轉取得天下，與漢朝開國大將軍、號稱「兵仙」的韓信有絕對關聯，但韓信本也是個魯蛇，不僅曾得靠洗衣大媽餵養，更兩度當了逃兵。

韓信還沒當兵前在地方上，一沒功績能被推選為官，二也沒專長謀生，家境不好的他，常在街坊鄰居間蹭飯吃，某次他又想到亭長（相當於派出所所長）家吃飯，但亭長妻子看他不爽，直接把碗筷收光，讓韓信只能羞憤離開。

▲韓信年輕時到處贈飯吃，曾被洗衣大媽在河邊餵養一陣子，說要報恩卻反被大媽嗆歪。（圖／翻攝網路）

後來韓信到河邊釣魚，洗衣大媽同情下，把便當分給他吃，韓信在被餵養數十天後，某日向大媽表示，未來一定會好好報答，卻被大媽回嗆，「一個大丈夫連自己都養不活，我哪還能期待你回報」。

韓信最魯的事蹟，莫過成語「胯下之辱」的典故，韓信雖混得很差，但依舊自我感覺良好，總配著把劍在街上晃，某次被個小流氓攔住，對他嗆道，「要嘛拔劍殺了我，不然就從我胯下鑽過去」，韓信忍住衝動，牙一咬鑽了過去，雖當場被笑得很慘，但也因沒鬧事被抓去關（若殺人則唯一死刑），才能成就日後名留青史的大業。

▲韓信魯蛇時最慘的經歷，莫過於被流氓逼著受「胯下之辱」，但他也因為忍耐，才能成就後來的大業。（圖／翻攝網路）

當兵雖苦，但對亂世中的窮苦人家來說，卻是條安穩的道路，韓信雖魯但很愛看書，從軍不僅能填飽肚子，更能讓他一展抱負，他加入項羽陣營後，提過幾次計策卻從沒被採用，失望下便投奔蜀營，這是他第一次逃兵。

但到了劉邦這，也不是一開始就混得很好，還差點因違規被殺，處刑時斬了13人、正要處理韓信時，他大喊「大王不想得天下嗎？為何要殺壯士呢？」，引起幹部注意，後來也趁著與劉邦的丞相蕭何對談時，多次分析局勢，讓蕭何相當賞識，頻頻向劉邦推薦，卻沒得到甚麼回應。

韓信眼見在劉邦這也混不開，便趁著某晚二度逃兵，蕭何發現韓信跑了，急得沒通報就上馬追趕，當時劉邦以為蕭何也當了逃兵，情緒非常爆炸；等蕭何回營，劉邦氣得問他上哪了，蕭何說去追韓信，劉邦不信，「這麼多逃兵你都沒去追，偏偏追個韓信？」

▲韓信認為不受重用二度逃兵，蕭何急忙把他追回來，回去力勸劉邦重用，最後果真打下天下。（圖／翻攝網路）

蕭何再度勸劉邦重用韓信，「諸將易得耳，至如信者，國士無雙」，說的就是以前那些逃兵，都是些普通人才，但像韓信這樣的，國內沒有第二個了，劉邦雖不認識韓信，卻很信任蕭何，也認為當時蜀營一群蝦兵蟹將，需要個懂兵法的人來領導，便破格提拔韓信為大將軍。

此後韓信用兵奇計不斷，許多成語典故由此而出，首先在殺出蜀關時，「暗度陳倉」騙過秦降將章邯，又在攻打趙國時，違背當時主流兵法在水邊紮營，趙軍以為韓信傻了積極進攻，不料蜀軍反因「背水一戰」，在退無可退下奮勇殺敵。

韓信引誘趙軍深追成功後，令伏兵將趙營旗幟換成蜀旗，而當趙軍要撤退時，回頭驚見家旗都給人換了，這招「拔旗易幟」，讓趙軍以為軍營淪陷，當場軍心潰散慘敗。

而當最後與項羽決戰時，韓信再以優勢兵力佈署「十面埋伏」，並趁夜晚讓士兵唱起楚軍家鄉的歌，這招「四面楚歌」，讓長年在項羽麾下爭戰的士兵，無不興起想家的念頭，最後楚軍潰敗，項羽無顏面對江東父老，自刎於烏江邊，也助劉邦一統中原，開創漢朝400年的天下。

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