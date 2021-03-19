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「千古一后」偷吃皇帝老鄉！被抓包後震怒　逼兒與11歲外孫女洞房

▲▼ 古代 。（圖／翻攝自微博）

▲呂雉是中國歷史上首位皇后、皇太后 。（示意圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

漢高祖劉邦的皇后呂雉被稱為是「千古第一后」，有勇有謀的她心狠手辣，曾將戚夫人做成「人彘」。除此之外，呂雉還與審食其通姦，被兒子漢惠帝劉盈發現後惱羞成怒，最終為了鞏固權力，將外孫女、年僅11歲的張嫣許配給惠帝。

據史料記載，劉邦出生平民，當年從沛縣起兵反秦，出征後將父親劉太公託付給兄劉喜和審食其。高祖二年（前205年），劉邦敗給西楚霸王項羽倉惶逃跑，楚軍追之甚急，於是他多次把兒女踢下車，丟棄妻子呂雉逃走。

劉太公、呂雉等一眾劉邦家屬最後被楚軍所俘，在項羽軍中做人質。在如此患難之際，審食其在楚營中細心照顧呂雉，兩人感情升溫。

漢四年九月（前203年）楚漢議和，呂雉等人被放回歸漢，然而回到劉邦身邊的她卻發現，丈夫身邊已有了美艷無雙的戚夫人，此時的她因年長色衰，常常作為留守，夫妻二人日漸疏遠。

▲▼ 古代 。（圖／翻攝自微博）

▲呂雉主持明確了漢朝的後宮尊卑制度 。（圖／翻攝自微博）

在腥風血雨的十幾年中，呂家對於劉邦坐穩江山起了重要作用，功成後呂雉也登上后座，成為天下最尊貴的女人。儘管成為皇后，呂雉仍與頭號知己審食其保持著藕斷絲連的聯繫。

對於呂雉和審食其的行徑，劉邦必定是知道的，從審食其獲封「辟陽侯」可見一二，「辟陽」二字指的就是斬去龍根。歷史學者有幾大觀點，首先劉邦對審食其這兄弟愛恨交加所以睜一隻眼、閉一隻眼；二是劉邦女人很多，不差這一個，且當時民風較為開放；三是呂后家族勢力龐大，不宜因小失大。

▲▼ 劉邦,漢高祖 。（圖／維基百科）

▲劉邦稱帝8年間，呂后協助鎮壓叛逆、打擊割據勢力，為她日後掌權作了充分準備 。（圖／維基百科）

劉邦病死後兒子劉盈登基，諡號為「孝惠皇帝」，然而朝中大權已被呂雉牢牢掌握，肆無忌憚的她將審食其提拔為左丞相，兩人來往更加頻繁。

面對母后明目張膽的私通，漢惠帝劉盈看不下去了，下令將審食其抓了準備治罪。呂太后得知後，耍弄政治手段將心愛之人救出，經過此次事件後，她意識到皇帝已日益難以控制。

為了鞏固權力，呂雉決定讓兒子迎娶其親姊姊魯平公主的女兒張嫣。惠帝四年（前192年）冬十月壬寅（11月10日），呂后以駿馬十二匹、黃金萬兩作為聘禮，將張氏立為皇后，並希望她能生子，但當時的張嫣只有11歲，惠帝劉盈實在無法下手。張嫣死後入殮時，宮女們替她淨身時驚人地發現，這位孝惠張皇后至死竟然冰清玉潔，依然保持處子之身。

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