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千萬YouTuber爆「灌酒性侵」集體逞慾　贊助商急切割：永不合作

▲▼美國千萬YouTuber多布里克（David Dobrik）被爆出涉及性侵醜聞。（圖／翻攝自YouTube／David Dobrik）

▲美國千萬YouTuber多布里克（David Dobrik）被爆出涉及性侵醜聞。（圖／翻攝自YouTube／David Dobrik）

記者張寧倢／編譯

擁有1890萬訂閱的美國當紅YouTuber多布里克（David Dobrik）爆出涉及性侵醜聞，一名女性向媒體表示，自己曾在拍片當天被人灌酒，在意識不清的狀況下參與了一場「多人性愛」，其中包含了多布里克團隊「Vlog Squad」的一名成員。事件曝光後，多布里克已經從他創辦的社群軟體「Dispo」董事會中退出。

▲▼美國千萬YouTuber多布里克（David Dobrik）被爆出涉及性侵醜聞。（圖／翻攝自YouTube／David Dobrik）

▲多布里克常以惡作劇為主題內容拍攝影片。（圖／翻攝自YouTube／David Dobrik）

根據《華盛頓郵報》報導，24歲的多布里克2015年開設YouTube頻道，與Vlog Squad的成員們一起拍攝搞笑影片，片長通常為4分20秒，主要是搞怪、惡作劇等影片內容，截至2月已累積了超過1890萬名的訂閱與82億觀看次數，疫情期間他除了跨足podcast發展，也創立了名為Dispo的懷舊照片社群APP，然而，醜聞也同時浮出水面。

《商業內幕》16日報導中，一名女子揭發了多布里克與Vlog Squad成員們曾在某次拍攝關於「團體性愛」的影片時，強灌她喝酒，讓她醉得失去意識，後來才驚覺自己捲入了一場「多人運動」，其中包含一名Vlog Squad成員傑格拉提斯（Dom Zeglaitis）對她進行性侵犯，而女子也提供了當晚的照片、資料與影片來證實自己提出的指控。

▲▼美國千萬YouTuber多布里克（David Dobrik）被爆出涉及性侵醜聞。（圖／翻攝自YouTube／David Dobrik）

▲醜聞纏身的多布里克宣布退出Dispo董事會。（圖／翻攝自YouTube／David Dobrik）

醜聞爆出之後，包含DoorDash、Dollar Shave Club、EA Sports、SeatGeek、Hello Fresh等品牌贊助商都已火速切割，聲明目前或未來將不會與多布里克及Vlog Squad的任何成員合作。此外，多布里克本人表示，為了不影響公司發展，他將退出Dispo董事會。即使如此，投資商Spark Capital也在推特上宣布，有鑑於聯合創辦人多布里克的近期報導，「我們決定與Dispo斷絕一切關係，目前已從董事會退出。」

此前，Vlog Squad的前成員賽斯（Seth Francois）向媒體表示，自己曾在影片中與一名男性友人接吻，多布里克卻騙他對方是女性，這讓賽斯覺得自己在性方面受到侵犯，「直到去年疫情爆發後，我才知道這對我來說影響有多大，那個影片是錯誤的，這不應該發生在我身上。」

報導補充，另一名前成員凱思瓦尼（Nick Keswani）患有侏儒症、左眼失明，在多布里克的影片中經常成為被嘲笑的對象，而凱思瓦尼2月在一集podcast中坦承，「那些影片，讓我覺得自己一文不值，因為我被當成了出氣筒。我心想，我為什麼會在這裡？我存在的意義是什麼？」

對此，多布里克一周前透過影片解釋，自己已經向賽斯道歉，「獲得同意對我來說非常重要，無論是和朋友或是陌生人一起拍片，我都會確保發布的影片有經過那些人的同意，也會應任何在影片現身者的要求刪除影片，有些朋友們對我很失望，所以我已經和其中的多數人分道揚鑣了。」但多布里克並未針對性侵醜聞做出回應。

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