千萬YouTuber爆「灌酒性侵」集體逞慾　贊助商急切割：永不合作

▲美國千萬YouTuber多布里克（David Dobrik）被爆出涉及性侵醜聞。（圖／翻攝自YouTube／David Dobrik）
記者張寧倢／編譯
擁有1890萬訂閱的美國當紅YouTuber多布里克（David Dobrik）爆出涉及性侵醜聞，一名女性向媒體表示，自己曾在拍片當天被人灌酒，在意識不清的狀況下參與了一場「多人性愛」，其中包含了多布里克團隊「Vlog Squad」的一名成員。事件曝光後，多布里克已經從他創辦的社群軟體「Dispo」董事會中退出。
▲多布里克常以惡作劇為主題內容拍攝影片。（圖／翻攝自YouTube／David Dobrik）
根據《華盛頓郵報》報導，24歲的多布里克2015年開設YouTube頻道，與Vlog Squad的成員們一起拍攝搞笑影片，片長通常為4分20秒，主要是搞怪、惡作劇等影片內容，截至2月已累積了超過1890萬名的訂閱與82億觀看次數，疫情期間他除了跨足podcast發展，也創立了名為Dispo的懷舊照片社群APP，然而，醜聞也同時浮出水面。
《商業內幕》16日報導中，一名女子揭發了多布里克與Vlog Squad成員們曾在某次拍攝關於「團體性愛」的影片時，強灌她喝酒，讓她醉得失去意識，後來才驚覺自己捲入了一場「多人運動」，其中包含一名Vlog Squad成員傑格拉提斯（Dom Zeglaitis）對她進行性侵犯，而女子也提供了當晚的照片、資料與影片來證實自己提出的指控。
▲醜聞纏身的多布里克宣布退出Dispo董事會。（圖／翻攝自YouTube／David Dobrik）
醜聞爆出之後，包含DoorDash、Dollar Shave Club、EA Sports、SeatGeek、Hello Fresh等品牌贊助商都已火速切割，聲明目前或未來將不會與多布里克及Vlog Squad的任何成員合作。此外，多布里克本人表示，為了不影響公司發展，他將退出Dispo董事會。即使如此，投資商Spark Capital也在推特上宣布，有鑑於聯合創辦人多布里克的近期報導，「我們決定與Dispo斷絕一切關係，目前已從董事會退出。」
2/ We have stepped down from our position on the board and we are in the process of making arrangements to ensure we do not profit from our recent investment in Dispo.— Spark Capital (@sparkcapital) March 22, 2021
此前，Vlog Squad的前成員賽斯（Seth Francois）向媒體表示，自己曾在影片中與一名男性友人接吻，多布里克卻騙他對方是女性，這讓賽斯覺得自己在性方面受到侵犯，「直到去年疫情爆發後，我才知道這對我來說影響有多大，那個影片是錯誤的，這不應該發生在我身上。」
報導補充，另一名前成員凱思瓦尼（Nick Keswani）患有侏儒症、左眼失明，在多布里克的影片中經常成為被嘲笑的對象，而凱思瓦尼2月在一集podcast中坦承，「那些影片，讓我覺得自己一文不值，因為我被當成了出氣筒。我心想，我為什麼會在這裡？我存在的意義是什麼？」
對此，多布里克一周前透過影片解釋，自己已經向賽斯道歉，「獲得同意對我來說非常重要，無論是和朋友或是陌生人一起拍片，我都會確保發布的影片有經過那些人的同意，也會應任何在影片現身者的要求刪除影片，有些朋友們對我很失望，所以我已經和其中的多數人分道揚鑣了。」但多布里克並未針對性侵醜聞做出回應。
更多國際新聞
►19歲少女「挺大肚」見前男友！被狠砍多刀慘死 他自捅脖子抱屍亡
►金髮妹「下面長肉色一根」！海邊拍比基尼辣照…百萬網友嗨了
►美賣場血腥槍擊9慘死、1警殉職 目擊者驚恐「店內還有活躍槍手」
讀者迴響