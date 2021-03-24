台東之光！傳承魯凱刺繡33年　羅美玉入選工藝之家：唯一原住民

▲▼羅美玉女士傳承魯凱族刺繍達33年，對保存族人手工藝文化具相當貢獻。（圖／台灣東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

從事刺繡工藝長達33年的卑南鄉魯凱族羅美玉女士入選「第六屆台灣工藝之家」，台東縣長饒慶鈴日前親自頒贈入選獎牌，表彰她對傳統工藝的貢獻，饒慶鈴向羅美玉女士祝賀，強調她是全台25名入選者中，唯一具有原住民身分，實為台東之光。





縣府表示，羅美玉從事刺繡工藝長達33年，擅長將魯凱族傳說故事以刺繡技法呈現，並結合基督信仰進行創作，作品具有豐富的文化內涵及故事性，曾榮獲地方美展、國家工藝獎等多項獎項。羅美玉女士經過地方初選與文化部嚴格複審、實地訪視等層層審查，能夠獲此榮譽實屬難能可貴。

▲台東縣長饒慶鈴親往羅女士住家頒贈入選獎牌恭賀。

饒慶鈴強調，台東近22萬人口，原住民超過1/3，包含了7個族群 。台東的族群多元，原、漢、閩、客等各個族群，都非常協和地生活，多元族群也創造許多在地的文化，羅美玉也是其中的關鍵人物，希望達魯瑪克部落文化復興，成為一張台東驕傲的名片，能與世界旅客分享自己的文化。

「台灣工藝之家」從2004年起已經舉辦5屆，是國家對於卓越工藝家的肯定與榮譽。過去共有145名工藝創作者獲此殊榮。這次第6屆的評選，初選是由各縣（市）政府經實地審查提出86位傑出之工藝師，再由文化部工藝中心進行複審、實地訪視及決審，歷經4關卡嚴格評選後，產生25名新科入選者。



台東縣府於2019年依文資法登錄公告羅美玉為本縣傳統工藝「魯凱族（達魯瑪克部落）傳統刺繡」保存者。目前正在進行羅美玉刺繡技藝保存維護的計畫工作。

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