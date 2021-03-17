富岡漁港改頭換面！饒慶鈴視察碼頭改善工程　打造國際觀光港

▲▼富岡漁港正進行交通船碼頭改善工程重大建設。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東富岡漁港經一連串計畫改造，先後完成港區疏浚、觀光魚市整建、防波堤美化及全港照明設備汰換更新，縣長饒慶鈴16日視察港區指出，今年工程重點在於南防波堤興建、新生地填築及完成客運專區建築設計，以改造富岡漁港周邊環境與設備並加強交通疏運，未來港區也同步進行軟體改善，以全新的綜合管理方式為大家服務，轉型為國際觀光港口。

饒慶鈴縣長16日下午由縣府農業處長許家豪、漁業科長陳文泰等人陪同前往視察，台東區漁會理事長陳坤昌、總幹事李振元、富岡里長曾阿粉等地方人士也到場關心，並分別聽取陳科長及建築師林坤層有關交通船碼頭改善工程、客運服務中心新建工程簡報，以及陳理事長與曾里長所提意見。

縣府農業處長許家豪補充說明，富岡港交通船碼頭改善工程自開工以來，受限於施作腹地不足，重要結構物採港外施工方式預鑄，已經準備就緒，目前工地已移至富岡港區施作南防波堤及新生地填築區域，由於與東56縣道路拓寬工程施工動線重疊，會先施作新生地填築範圍，等拓寬工程越堤引道完成後，接續南外堤興建，讓港區有較好的外擴設施屏障。

▲▼台東縣長饒慶鈴聽取交通船碼頭改善工程、客運服務中心新建工程簡報。

富岡漁港是往來臺東與蘭嶼、綠島間交通的主要門戶，富岡漁港交通動線與漁業經營環境，一直是縣府投注心力打造的重點項目之一，為改善港區環境及帶動整體觀光發展，多年來持續向中央爭取預算進行漁業環境改善、行/停車空間拓寬、交通設施整建等項目，也興建多項漁業設施及進行交通、停車改善，希望富岡港改善及客運服務中心新建工程今年底能有初步樣貌，明年底大部分工程完成，後年可完工啟用，富岡漁港迎來新氣象。

饒慶鈴指示農業處在客運專區的建築設計上，務必與未來使用者溝通協調，在滿足使用者需求的考量下進行設計，使旅客有舒適的候船空間，也將當地農漁業、社區的需求列為考量，期許賦予富岡新的使命，讓客船交通運輸及漁船進出雙贏。

至於未來富岡第二期擴港工程的規劃，目標在打造更大吞吐量的港口，應結合綠島、蘭嶼港區開發建設方案，拓展港區的專用碼頭及靜穩度，容納更多元需求，形成在地慢經濟。

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