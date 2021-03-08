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不用去三義！花蓮素人木雕師捐百件創作在地共賞

▲張耀奇將自己手作約百件工藝品捐贈Hakka生活館，豐富館藏，也分享更多藝術愛好者。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

張耀奇將自己手作約百件工藝品捐贈Hakka生活館，豐富館藏，也分享更多藝術愛好者。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉民張耀奇退休後以機械專長結合木雕藝術，創作出許多精緻的傳統工藝，近日將自己手作約百件工藝品捐贈出來，展覽於好客藝術村Hakka生活館，豐富了館藏，也分享給更多人得以欣賞，除帶給外縣市遊客認識吉安鄉不同的文化饗宴以外，更展現其作品藝術的生命價值。

捐贈的作品中以紅衫、紅木、紅檜、扁柏、龍柏等各式素材，精雕細琢成花盆、聚寶盆、筆筒、筷筒、香筒、文昌筆、鍋、金元寶、手鐲、時鐘、水果等豐富作品。另外，他也擔任場館的導覽志工，經常拿著自製的二胡，在現場演奏起他最喜歡的「望春風」，讓參觀民眾的視覺與聽覺都彷彿回到時光隧道，心靈獲得滿足。

▲張耀奇將自己手作約百件工藝品捐贈Hakka生活館，豐富館藏，也分享更多藝術愛好者。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

擔任場館的導覽志工，經常拿著自製的二胡，在現場演奏自娛娛人。

鄉長游淑貞日前親自頒贈感謝狀，感謝張耀奇對於客家文化傳承的無私奉獻。游淑貞說，每件作品都串聯著作者的記憶與生活故事，更可感受到張耀奇創作的心路歷程，以及帶有客家的溫暖記憶與生活傳承的歷史脈絡，捐贈作品共計200餘件，於吉安好客藝術村Hakka生活館展出。歡迎鄉親好朋友們共同來感受生活智慧與工藝雅趣，更有機會聆聽張耀奇為作品解說及即興二胡演出。

▲張耀奇將自己手作約百件工藝品捐贈Hakka生活館，豐富館藏，也分享更多藝術愛好者。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉長游淑貞親自頒贈感謝狀。

張耀奇說，藝術品沒有伯樂的欣賞會失去藝術的生命，越多人欣賞才能達到藝文推廣的價值。因此他十分感謝游淑貞鄉長提供這麼好的平台，為許多在地藝術家以文化接力的方式搭起美學橋梁。看到不論是一旁買菜的民眾或是親子家庭，都喜愛至此來欣賞藝文展演。也希望將自己的創作捐贈給吉安鄉公所分享給更多人欣賞，也豐富館藏，為文化傳承盡一己之力。

張耀奇說，苗栗三義因木雕而聞名，他想讓吉安鄉親不用去苗栗就能近距離欣賞木雕作品，透過無私分享讓藝術更具生命力。

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