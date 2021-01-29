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拒萊豬！饒慶鈴關切文化健康站定時抽檢　羅智強現身力挺

▲台東縣長饒慶鈴親赴文化健康站關切萊豬篩檢，台北市議員羅智強現身力挺。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴親赴文化健康站關切萊豬篩檢，台北市議員羅智強現身力挺。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年元旦起中央政府開放含萊克多巴胺的豬肉進口，為了捍衛食安，台東縣長饒慶鈴28日下午前往巴沙哇力文健站，進行豬肉食材萊克多巴胺快篩，抽查部落文健站膳食所使用之豬肉等肉品食材來源，並加強宣導防疫觀念，守護部落長者安全與健康，台北市議員羅智強也到現場，表達拒萊豬理念，支持臺東共同守護食安。

▲台東縣長饒慶鈴親赴文化健康站關切萊豬篩檢，台北市議員羅智強現身力挺。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴與羅智強親自篩檢萊豬。

下午2點饒慶鈴由縣府原民處長方銘總等同仁及富岡里長曾阿粉陪同到文健站關心，羅智強議員也到場，長者們跳草裙舞迎賓，饒慶鈴及羅智強並與大家一起跳洗手舞、瓶蓋組合舞及拉丁搖擺等，並進行豬肉食材萊克多巴胺快篩，檢測結果為正常。

▲台東縣長饒慶鈴親赴文化健康站關切萊豬篩檢，台北市議員羅智強現身力挺。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼饒慶鈴、羅智強與大家一起跳洗手舞、瓶蓋組合舞及拉丁搖擺。

饒慶鈴表示，台東縣於去年底修訂「台東縣食品安全自治條例」，包括增訂縣內製造、加工、包裝、運送等豬肉及其製品不得驗出乙型受體素（瘦肉精），也配合增訂罰則，並送縣議會審議通過。目前除了對縣內91個部落文化健康站、85個關懷據點與聚福食堂等食安健康嚴格把關外，台東縣學校午餐所使用的豬肉亦為CAS台灣優良農產品標章之肉品及國產生鮮豬肉追溯產品，美豬開放不會影響學校午餐供應既有的規範，未來將持續嚴格把關校園食安，也會不定期至文健站進行豬肉食材抽驗，捍衛縣民的健康。

▲台東縣長饒慶鈴親赴文化健康站關切萊豬篩檢，台北市議員羅智強現身力挺。（圖／台東縣政府提供，下同）

原民處指出，因應美豬於元旦開放起進口，為確保台東縣91站部落文化健康站近3000名長者的健康，縣府原民處已於今年與各承接文化健康站的單位完成契約簽訂，明訂豬肉生鮮食材應全面採用具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品（TAP）標章或國產生鮮豬肉追溯的產品;另豬肉加工（再製）品應採用肉品原料來源為國產，同時縣府於22日起至文健站進行分批抽測，經測試後均無檢出萊克多巴胺，並一一確認文健站肉品採購內控作業，以確保站內長者食用安全。

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