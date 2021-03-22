全國原民運花蓮進帳16金19銀18銅　總獎牌數暫居全國第二

▲花蓮跆拳道隊青少年組勇奪2金4銀2銅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國原住民運動會自19日於宜蘭開賽，花蓮代表隊截至21日計摘下獎牌數16金19銀18銅暫居全國排名第二。

在傳統路跑賽項目中，花蓮縣代表隊表現優異，目前囊括1金2銀2銅佳績，尤其是在少年男子組中的顏凱傑以11分49秒41跑出一面金牌，來自萬榮國小的顏凱傑發揮太魯閣族堅毅的民族性格，並在王秀美老師的調教之下，展現如此優異的成績。

▲傳統路跑少年男子組顏凱傑奪金牌。

公開混合組傳統負重接力由6男6女混和編組，男女生各負重20公斤和10公斤沙包競跑接力，花蓮縣代表隊（劉立琳、謝汝秕、徐慧音、胡君微）展現花蓮人堅毅不拔的鬥志與實力，連兩屆再度跑出一面金牌，完成負重接力二連霸。

花蓮縣代表隊今日所獲獎牌分別為金牌少年男子組傳統路跑顏凱傑，成績十一分四十九秒四一、公開男女混合組傳統負重（劉立琳、謝汝秕、徐慧音、胡君微）、公開女子組槌球雙人賽（許玫珍、余淑惠）、青少年男子組跆拳道對打48公斤級張詠盛、青少年男子組跆拳道對打51公斤級林晉緯。

▲花蓮縣槌球隊奪金。

獲銀牌的為公開男子組傳統路跑黃華凡，成績二十六分三十二秒七八、少年男子組傳統路跑團體賽（顏凱傑、余辰文、陳彥呈、噶帝少傌、陳冠宇、李亮穎）、青少年女子組田徑鐵餅黃衣琪，成績三十六公尺四九、青少年男子組跆拳道對打59公斤級林冠宇、青少年男子組跆拳道對打68公斤級林峻皓、青少年男子組跆拳道對打63公斤級黃國祥、青少年男子組跆拳道對打73公斤級盧丞楷、青少年男子籃球團體賽（李志豪、林柏亞、鄭維佑、李俊熙、林偉鈞、蘇祥睿、李冠承、林善行、李庭瑋、張凱睿、林冠勳、廖家齊）。

▲傳統負重接力奪金牌。

銅牌則有青少年女子組跆拳道對打-49公斤級林家妤、青少年女子組跆拳道對打-52公斤級林子亮、青少年男女配對組跆拳道品勢（林尹馨、張詠盛）、公開男子組傳統路跑團體賽（林福勝、蔡小明、黃華凡、巫祥生、張正賢、林振柏）、青少年女子組傳統射箭團體對抗賽、公開女子組傳統射箭團體對抗賽、公開男子組田徑鉛球馬俊傑，成績15公尺39、少年男女混合組傳統射箭混雙對抗賽（邱哲、楊佳熙）。

跆拳代表隊今日囊括2金5銀4銅佳績，含昨日1金2銀，已為本縣踢出共3金7銀4銅佳績，在今日第二天在青少年對打賽程，青少年男子組拿下2面金牌（48公斤級-張詠盛及51公斤級-林晉緯），青少年男子組拿下4面銀牌（59公斤以下級-林冠宇、63公斤級-黃國祥、68公斤級-林峻皓、73公斤級-盧丞楷），青少年女子組拿下1面銀牌（55公斤級-花語葳），其餘3面銅牌由52公斤級的林子亮、品勢（林尹馨張詠盛）、及49公斤級的林家妤分別拿下，成績同樣令人驚艷。

統計本屆原民運次日花蓮縣代表隊榮獲16金19銀18銅，總獎牌數53面，花蓮縣暫居全國排名第二。

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