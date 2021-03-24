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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／藍黨魁之爭！江啟臣「卡趙」韓國瑜將出戰？

新聞節目中心／綜合報導

國民黨主席將於7月改選，中廣董座趙少康因中常會不處理「一年條款」，而不符合參選資格。外傳前高雄市長韓國瑜因此態度動搖，而韓國瑜也透過臉書表示，會把各方關心放進內心最柔軟的角落。除了現任主席江啟臣已表態參選，前主席朱立倫的動向也一直受到外界矚目。

國民黨黨主席之戰態勢尚未明朗，究竟誰出線的機會最大？《雲端最前線》24日邀請國民黨文傳會副主委鄭照新、朱立倫辦公室發言人凌濤、連勝文辦公室發言人錢震宇以及資深媒體人王淺秋與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼趙少康、韓國瑜、朱立倫、連勝文。（合成圖／ETtoday資料照）

▲除了已表態的國民黨現任主席江啟臣，外界對主席人選還有很多聲音。（合成圖／ETtoday資料照）

根據台灣民意基金會所做的最新民調，台灣綠營認同者的比例為4成3，是藍營認同者的2.27倍。基金會董事長游盈隆更直言，這次民調顯示藍綠支持比率是1:2.27，可視為最新的藍綠基本盤。綠營認同者遠高於藍營認同者，國民黨該如何面對這個警訊？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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