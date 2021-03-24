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國民黨疑凍結「F-5E彈射椅」預算挨轟　游淑慧：民進黨有編嗎？

▲▼墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

▲墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

記者蕭羽耘／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E疑擦撞釀1死1失蹤，而殉職的26歲中尉飛官羅尚樺因逃生時座椅彈射狀導致頭部外傷、顱內出血而亡。對於服役逾40年的戰機是否更新彈射椅引發藍綠攻防，民進黨直指藍營凍結預算才釀憾事。

對此，國民黨市議員游淑慧反擊，台灣可以花得起「6億美金」、171億台幣跟美國買四架無人機，犧牲空軍弟兄的安全與生命，才換到這「6億台幣」救命錢。

F5E近半年內意外頻傳折損我國3名優秀飛官，外界質疑戰機彈射座椅設計瑕疵，導致飛官逃生時頭部撞擊機艙致顱內出血死亡。

游淑慧感嘆，飛官安全的「價值」是什麼，民進黨指責國民黨砍或凍結國防預算，導致無法對軍機維修更新，問題是綠營有編列預算嗎，沒有編怎麼砍？

游淑慧表示，不論是民國109年或110年的預算編列中，有編過汰換F-5E的彈射座椅的預算嗎？甚至是110年空軍相關戰機維護與修製計畫中，有汰換F-5E彈射座椅計畫嗎？軍機的維修預算從109年102億攀升到今年的159億，新增了57億，有含這6億的預算嗎？

飛官朱冠甍上尉也是因為彈射高度太低而不幸罹難，游淑慧說，當各界在討論F-5E的飛行安全性時，立委陳以信要求國防部要採購新型彈射椅，參謀總長當時也僅說「還要再做評估」，國防部長也回答「我們會請空軍全面評估」。

游淑慧批評，可以花得起「6億美金」、171億台幣跟美國買四架無人機。卻要一直犧牲空軍弟兄的安全與生命，才換到這「6億台幣」救命錢，來更換這44架F-5E軍機的彈射座椅。國軍不斷在犧牲，別再只顧操作網軍來甩鍋。

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