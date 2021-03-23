殉職飛官羅尚樺父哀慟憶兒！悲喊：在雲端要看守住你捍衛的疆土

▲飛官羅尚樺與父親感情相當濃厚，羅父也在臉書貼出多張與兒子合影，令人看了相當鼻酸。（圖／翻攝飛官羅尚樺父親臉書）

記者黃宥寧／綜合報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰鬥機昨（22日）發生擦撞墜海意外，導致26歲中尉飛官羅尚樺不幸殉職。他的父親稍早前於臉書PO文寫下79字「兒子！起床號已經響起，你的假期已經開始囉！」，看似樂觀，但卻流露出羅父難掩的心痛，字字句句令人看了相當難過與不捨。最後仍打起精神向愛兒喊話「你在雲端，要看守住你捍衛的疆土喔」

羅尚樺中尉（26歲）3月初才剛新婚不久，卻傳出殉職消息，令羅妻情緒一度崩潰，今早也在IG貼出限動，曝光自己已經懷有身孕，「小玉米也好想爸爸。我知道你怕我一個人撐不住，所以留了禮物要我堅強……。」

羅尚樺父親今早也在臉書留下對愛兒的來不及說的話，「兒子！起床號已經響起，你的假期已經開始囉！整夜等候長江七號的到來。最終還是不敵不爭氣的眼淚，潰堤了！你的英魂永遠留在所有親朋好友的♥中。你在雲端，要看守住你捍衛的疆土喔~海闊天空！」

▼飛官羅尚樺與父親感情相當好，更時常一起釣魚享受天倫之樂。（圖／翻攝羅尚樺父親臉書）

羅父在臉書一直以來都分享許多羅尚樺從軍的紀錄，從羅父貼文可以看見他與兒子時常一同釣魚享受天倫之樂。羅父甚至會俏皮在羅尚樺專心釣魚時露出燦爛笑容自拍留下2人合影，彷彿也想表達擁有這樣的兒子真的很驕傲！

▼飛官羅尚樺家人時常會參與兒子重要時刻留下溫馨幸福合影。（圖／翻攝飛官羅尚樺父親臉書）

羅父的臉書貼出多張羅尚樺身穿軍服帥氣挺拔模樣，他也時常前往軍營與兒合照，臉上洋溢笑容。痛失愛兒後貼的文章，卻再也無法掩飾他悲痛心聲，讓人看了相當不捨，臉書更湧進多位網友紛紛留言表示節哀，甚至也有網友留下「感謝您的兒子，保衛國家」