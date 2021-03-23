郡大林道傳將遭原民接管　南投林管處駁斥：開放場域不容非法封路

▲郡大林道是國內熱門登山要道之一。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

台灣百岳之一南投郡大山的聯外道路郡大林道，近日傳出當地原民將組車隊「接管」，並由主管單位林務局公告，引發山友一片譁然，直指「傳統領域無限上綱」；遭指控的東埔部落會議人士澄清只是將向林務局陳情，訴求維護山林，林務局南投林管處則指郡大林道屬開放領域，不會允許非法封路行為。

有網友日前在臉書「靠北登山大小事」PO文，指信義鄉東埔地區的「比薩（撒）日灣車隊」將在4月5日前往郡大林道起點封路，並附上2張當地東埔部落會議人士間的line對話截圖，謂「林務局4月1日公告後，接管郡大林道，有我們東埔部落會議車隊依原住民族基本法傳統領域…7月1日以後郡大林道路權是部落會議所有。」

消息一出，其他山友紛紛回文砲轟：「部落會議高於憲法？」、「傳統領域無限上綱」、「以後林道任何的維修整理都要他們承擔和出資，不能只有權利沒有義務！」也有自稱是東埔村民的網友表示「這一切都是他們自己的行為，所以這不代表我們東埔村，這是他們車隊自己說的，為了利益什麼都做的出來，好丟東埔的臉」。

對此，東埔部落會議人士澄清，因郡大林道開放登山健行後，衍生髒亂和山難頻傳的問題，才會由當地5個部落主席開會討論，決議在4月5日赴南投林管處遞交陳情書，建請採取入山總量管制，並以路權申請方式放行接駁車隊，並不是要封路，也無法定權力可封路。

南投林管處表示，尊重民眾合法表達意見和陳情的權利，但郡大林道屬於開放場域，也是民眾親近山林、登山和各機關執行公務的要道，全民皆有使用權利，目前不可能被任何團體、個人接管或封閉，若出現違法封路行為，將依法報請警方協助排除。

►運動可以偵測各項數值 現省701元



►2煞剝光護理師僅留內褲！還原金龍山洗劫現場 雙手反綁腫脹發黑



►獨／前空姐汽油淋夫2人重燒傷 高大成曝地獄療程「痛不欲生」



►日月潭水位直直落 沉沒10多年「邵族獨木舟」驚喜現身



►南投性侵案「網友狂蓋樓」！巴哈姆特真吞罰單 縣府證實：不改再罰

