登山口變露營區！郡大林道「被帳篷封路」　遊客爽烤地瓜死不走

記者曾筠淇／綜合報導

南投縣信義鄉的郡大山貴為台灣百岳的「八秀」之一，此次連假吸引不少遊客到「郡大林道」露營。一名網友發文表示，他稍早在郡大林道33.4K林道終點發現，整個車道、登山口都被露營客霸占住了，即便好心勸導，還是有人死賴著不走，「點點頭繼續烤地瓜！」貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友全傻眼，「有點扯」、「現在的人沒有同理心」。

▲帳篷將登山口全擋住。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

這名網友在「登山通報站」上發文表示，他稍早抵達郡大林道33.4K林道終點時，發現當地全被來露營的遊客給霸占了，就連迴車道上也停滿了車子。他當時好心提醒遊客「這裡是登山口，在這露營是不對的」，如果卡在這裡就會影響南三段接駁車迴車；然而，遊客聽聞後，仍死賴著不走，只是微笑著點頭，繼續開心烤地瓜。

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▲▼遊客死賴著不走。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO表示，今天郡大山上有超過100個登山客，接駁車有20幾輛，不少司機大哥眼見迴轉道被露營客的帳篷霸占後，都前去勸導，然而，卻只有約5輛車子開走。此外，從原PO發出的照片也可以見得，整條道路塞滿車輛，還有好幾個帳篷直接擺放在路中央，實在已經嚴重影響登山客和接駁車的司機了。

▲▼好幾輛車子都卡在路中間。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「這群人和愛山林、愛登山的人素質不同」、「為何要塞在登山口」、「準備要被封路了」、「沒人可管嗎」、「應該出來立馬告知警察處理，不然遇緊急事故車輛無法通行」、「台灣人的水準真是無下限」、「大家有樣學樣，也亂停，看這些人到時候怎麼下山回家」、「真的很自私」、「把路當成露營區了」。

▼網友看到照片後全傻眼。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）