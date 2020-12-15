我們就該死？要求冒險去天池載泡麵少年惹反彈　南投林管處曝原因

▲15歲少年獨攀能高縱走，引發社會反彈聲浪。（圖／翻自靠北登山大小事）

記者鄧木卿／南投報導

苗栗15歲林姓少年沒有任何登山裝備，僅穿著運動服、帶著5碗泡麵，獨自挑戰海拔3千多公尺的能安縱走，雖然被及時尋獲，但卻有網友怒爆，少年沒有生命危險，為何要求廚房協作人員半夜冒險騎上天池載人？怒嗆下令的林管處「 我們就該死，你們就當英雄」？南投林管處表示，是擔心少年會混入人群再度上山，造成二度山難，針對此次處理方式，會檢討改進。

該名少年雖然幸運被尋獲，但引發更大社會風波，一名網友就po文指出，前幾天一名從小到大的好兄弟、也是天池廚房協作人員，騎機車運送物資時墜谷身亡，大家都很難過，但事後就被檢討，未來協作人員是否不該在某些路段騎機車。但這次少年出了事，卻要求協作半夜騎機車去天池山莊載少年下山，因為家屬和警方都在山下等待。

PO文並指出，少年在天池山莊營地被尋獲時，大約是凌晨3點，令人不解的是，這位15歲大哥（少年）有生命上立即危險，必須馬上送下山？或是不馬上送下山，誰會有生命危險嗎？ 答案是：根本不會。後來協作人員幾乎不用休息，煮完早餐就立馬送下山？「我們不累嗎？有關單位為甚麼要求～立～馬～下～山的要求」？

南投林區管理處表示，13日深夜接獲此次山難通報後，天池山莊管理員立即從屯原登山口以2人1車方式，往天池山莊方向進行協尋，14日凌晨3點在天池山莊外，尋獲該名少年，因少年家人及警方在山下焦急等候，且考量如將該少年安置於山莊休息，可能混入其他登山團體中移往它處，造成二度山難。

山莊管理員在黃姓協作同意下，商請以機車幫忙載該高中生，管理員則載林管處同仁騎乘另一部機車陪同到屯原登山口，再將少年交給家人及警方，針對此次山難處理作法細節，林管處表示會虛心檢討改進。

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