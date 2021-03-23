女大生被劈腿！衝教室連甩「三秒男」3巴掌：我睡過的男人你最差勁

▲黃姓女大生得知男友劈腿後，氣炸衝教室狂甩對方3個巴掌。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸佛山科學技術學院日前疑似發生一起糾紛！女大生黃思敏無意間得知前男友和她還在一起時有和學妹亂搞，氣得衝進對方的教室，連甩3巴掌嗆說「我黃思敏睡過的男人，你最差勁！」完全不顧周圍同學的眼光。影片一曝光，不少網友留言力挺，「姐們牛逼，打死這個不要臉的三秒男」。

據「地域黑bot」微博貼出的影片，黃思敏和男友柯國聚分手後，突然發現兩人還在一起時，柯男竟和學妹搞地下情，氣得衝進對方的教室，質問對方「你就是一邊跟她要愛，一邊來找我開房，是嗎？你很猛嘛！」

面對事實，黃女完全無法接受，對著柯男大罵「你真的...怎麼做的到？你知不知道我對每一段感情都很認真！你為什麼能夠做到一邊勾引人家，一邊去找她呢？你為什麼真的能做到呢？」

氣不過的黃女接著連甩對方3個巴掌，下秒指著對方鼻子劈頭就罵「去你那三秒男，你就覺得你跳完一個又一個去，我告訴你，我黃思敏睡過的男人你最差勁，開心嗎、刺激嗎？地下情很刺激啊，現在刺激嗎？」整段過程長達82秒，但周圍的同學一聲都不敢吭。

影片曝光後，網友紛紛留言說，「又辣又猛！當代Queen」、「姐妹太牛了垃圾玩意三秒還胡搞」、「黃思敏能建個群傳授經驗嗎」、「這個姐有沒有微博啊想關注」、「以為自己是情聖嘛。。。就長相和3秒，誰給他的勇氣啊？」、「大清早看的我屏住了呼吸」。

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