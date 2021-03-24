前空軍副司令分析：F-5E任務提示是否「影響默契」　可做飛官教材

▲前空軍副司令張延廷分析，F-5E當天任務提示是否「影響默契」，希望還原後能作為飛官教材。（圖／記者曾俊豪攝）



記者林彥臣／綜合報導

空軍七聯隊2架F-5E單座戰機22日15時在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞，造成1名中尉羅尚樺殉職，1名上尉潘穎諄尚未尋獲。經檢察官相驗後，初步研判羅尚樺顱內出血，終因中樞神經休克。對此空軍副司令張延廷指出，希望失事調查委員會能夠還原當天早上的任務提示錄音帶，是否在任務提示上有影響默契的環節，可作為未來飛官參考的教材。

張延廷接受三立《新台灣加油》訪問時指出，希望失事調查委員會能夠把錄音帶還原，包括當天早上的任務提示、相關的科目、集合、編隊、返場，過程是否提示詳盡，有沒有按照規定提示，有沒有按照提示的科目飛行。

▲前空軍副司令張延廷分析，是否任務提示影響默契的部分，造成失事。（圖／翻攝自新台灣加油YouTube）



張延廷說，或者說在空中是否有臨時變換科目，但是提示的時候並沒有提到，造成飛行員認知的誤解或誤差，造成組員之間沒有很好的默契發揮，如果有這樣的狀況，應該分享給所有的飛官作為教材，讓所有的飛官會有類似狀況發生，在任務提示要更為詳細，在科目講解要更為明確，這樣才能有彼此的默契，提高飛安的質素。

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