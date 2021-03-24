　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

前空軍副司令分析：F-5E任務提示是否「影響默契」　可做飛官教材

▲▼前空軍副司令張延廷。（圖／記者曾俊豪攝）

▲前空軍副司令張延廷分析，F-5E當天任務提示是否「影響默契」，希望還原後能作為飛官教材。（圖／記者曾俊豪攝）

記者林彥臣／綜合報導

空軍七聯隊2架F-5E單座戰機22日15時在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞，造成1名中尉羅尚樺殉職，1名上尉潘穎諄尚未尋獲。經檢察官相驗後，初步研判羅尚樺顱內出血，終因中樞神經休克。對此空軍副司令張延廷指出，希望失事調查委員會能夠還原當天早上的任務提示錄音帶，是否在任務提示上有影響默契的環節，可作為未來飛官參考的教材。

張延廷接受三立《新台灣加油》訪問時指出，希望失事調查委員會能夠把錄音帶還原，包括當天早上的任務提示、相關的科目、集合、編隊、返場，過程是否提示詳盡，有沒有按照規定提示，有沒有按照提示的科目飛行。

▲▼前空軍副司令張延廷分析，是否任務提示影響默契的部分，造成失事。（圖／翻攝自新台灣加油YouTube）

▲前空軍副司令張延廷分析，是否任務提示影響默契的部分，造成失事。（圖／翻攝自新台灣加油YouTube）

張延廷說，或者說在空中是否有臨時變換科目，但是提示的時候並沒有提到，造成飛行員認知的誤解或誤差，造成組員之間沒有很好的默契發揮，如果有這樣的狀況，應該分享給所有的飛官作為教材，讓所有的飛官會有類似狀況發生，在任務提示要更為詳細，在科目講解要更為明確，這樣才能有彼此的默契，提高飛安的質素。

►上市就秒殺的「NARS雲霧唇誘」最夯3色限量到貨

ET快訊
恐怖奪命3秒曝！24歲女醫檢師「頭部碎裂」　遭大貨車撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

前空軍副司令分析：F-5E任務提示是否「影響默契」　可做飛官教材

俄國戰略轟炸機引擎啟動…座椅突然被彈射出去　3人重摔地面亡

英軍4年砸240億現代化！強化無人機、電子戰　裁減陸軍1萬人

美議員挺台！要求將台灣列「北約＋」成員　享日韓澳同等軍售待遇

英國狂砸2600億！研發高超音速、雷射武器　建立新特種部隊

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

新手駕駛快學！靠雨刷判斷車距 對齊保桿=2.8m、行李箱＝1.1m

李光洙捉迷藏躲泥灘自虐：想回家...　金鍾國被豬隊友拖累氣炸「整人嗎？」

前空軍副司令分析：F-5E任務提示是否「影響默契」　可做飛官教材

俄國戰略轟炸機引擎啟動…座椅突然被彈射出去　3人重摔地面亡

英軍4年砸240億現代化！強化無人機、電子戰　裁減陸軍1萬人

美議員挺台！要求將台灣列「北約＋」成員　享日韓澳同等軍售待遇

英國狂砸2600億！研發高超音速、雷射武器　建立新特種部隊

前空軍副司令分析：F-5E任務提示是否「影響默契」　可做飛官教材

「二壘妹」開球爆紅！少女4年後辣照曝光　網一看驚呆：變好大

俄國戰略轟炸機引擎啟動…座椅突然被彈射出去　3人重摔地面亡

樂天女孩「極樂環抱」9正妹扛起鄭文燦躺胸口　網嗨翻：我要選了

鄭文燦應援桃猿反撲　樂天女孩抬起大跳黑人抬棺舞　

企業贈環保毛毯給全台受收容人　移民署讚人情溫暖大愛無國界

羅力能終止對戰跨季7連敗嗎？萊福力要為兄弟拚5連勝

遊賞「萬金杜鵑」浪漫齊綻放　新北送好禮打卡獎不完

新北落實「從產地到餐桌」概念　鶯歌希望市集販售在地有機農產

APRIL陷霸凌「只剩彩暻正常活動」！　韓網一面倒支持…原因曝光

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

軍武熱門新聞

俄轟炸機彈射椅突啟動　3人重摔亡

英軍砸240億現代化！裁減陸軍1萬人

前空軍副司令：F-5E任務提示是否「影響默契發揮」

美議員要求台灣列「北約＋」享日韓待遇

96歲大陸「核潛艦之父」彭士祿過世

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

英國狂砸2600億　研發高超音速、雷射武器

翼龍-2熱銷　彭博：軍備競賽增溫

美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了

美媒認證！中國殲-10C完勝美製F-16V戰機

瑞士與美國談判把「F-5戰機」賣回去

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

殲-20掛16枚霹靂-15開啟野獸模式

財經網美哀悼殉難飛官：我們是真的流失國家戰力

更多熱門

相關新聞

羅尚樺妻子悲痛發文「你把餘生全給了我」

羅尚樺妻子悲痛發文「你把餘生全給了我」

國軍2架F-5E戰機23日擦撞失事，導致26歲中尉羅尚樺殉職、28歲上尉潘穎諄仍下落不明。據悉，羅尚樺半個月前才跟妻子甜蜜求婚，早前已正式登記。如今妻子接獲噩耗，23日強忍悲痛、挺著2個月孕肚前往事發地點招魂，深夜10點多在IG寫下「你把自己的餘生全部都給了我」、「你答應每次起飛落地的次數會一樣，你也做到了」，讓網友看了為之鼻酸。

王世堅點出空軍3大問題

王世堅點出空軍3大問題

羅尚樺高中同學悲痛想夜奔靈堂　死黨阿嬤：像自己孫子

羅尚樺高中同學悲痛想夜奔靈堂　死黨阿嬤：像自己孫子

挨批動用側翼轉移焦點　民進黨：為空軍打氣很難？

挨批動用側翼轉移焦點　民進黨：為空軍打氣很難？

F-5E意外歸咎在野　藍批綠「低估人民智商」

F-5E意外歸咎在野　藍批綠「低估人民智商」

關鍵字：

F-5E5張延廷軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

嘉義24歲女醫檢師頭部碎裂　遭大貨車撞死

30歲月薪50K！「無房車、女友」很失敗　網看存款：及格

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

周杰倫揪2男團夫妻露營　網驚：奇妙的組合

羅尚樺妻子悲痛發文「你把餘生全給了我」

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面