羅尚樺妻子PO擁吻照360字憶亡夫　深夜悲痛發文「你把餘生給了我」

▲羅尚樺新婚妻子在IG發文，回憶與丈夫的點點滴滴，「你答應每次起飛落地的次數會一樣，你也做到了」。（圖／翻攝自當事人IG）

記者柯沛辰／綜合報導

國軍2架F-5E戰機23日擦撞失事，導致26歲中尉羅尚樺殉職、28歲上尉潘穎諄仍下落不明。據悉，羅尚樺半個月前才跟妻子甜蜜求婚，早前正式登記。如今妻子接獲噩耗，23日強忍悲痛、挺著2個月孕肚前往事發地點招魂，深夜10點多在IG悲痛寫下「你把自己的餘生全部都給了我」，讓網友看了為之鼻酸。

羅尚樺妻子IG全文：

我們共組了一個家庭後

你說「有老婆的地方才是家」

我也一樣，有你的地方都是我的家

老公你可以不用熬夜忙碌了

現在每天睡飽飽再起來陪我就可以了

我知道你會在

因為你知道我怕孤單怕寂寞

老公我相信你會陪著我渡過每一個夜晚

陪著你最愛的老婆和你最愛的小玉米睡

你知道我沒有你在就睡不好

你知道我沒有你的消息就放不下心

老公你辛苦了 你很棒

你說陪我一輩子你也做到了

你把自己的餘生全部都給了我

你答應每次起飛落地的次數會一樣

你也做到了

我知道老公你很努力的想回家

你回來了 你沒有讓我牽不到你的手親吻不到你的臉

冰冰的你心是炙熱的，最後一吻親吻在你臉頰我們的紀念

期待與你相見

800輩子799輩子

老公我愛你

謝謝你為了我改變了好多

你變得不只是個好兒子，更是好女婿好丈夫好爸爸

我們倆說好一家人不能分你你我我

我們的爸媽我會陪著他們

老公我們有美滿的家庭了 你不用再羨慕別人囉

記得答應我的 陪著我 每一天。

據悉，羅尚樺5日才與妻子完成登記，剛舉行完家宴，預計明年舉辦婚禮，豈料卻在訓練中殉職，留下懷有2月身孕的妻子。今（23日）上午，羅妻因過度悲痛，身體相當虛弱，好不容易忍住情緒，在友人攙扶下進到靈堂，但見到丈夫最後一面時，仍情緒潰堤，當場痛哭，場面相當哀戚。

台東地檢署初步研判，羅尚樺死因是戰機彈射逃生時，頭部受到外傷，導致顱內出血，終因中樞神經休克，死亡方式為意外，但全案將持續深入調查，以釐清確切原因。

國防部22日下午證實，4架空軍F-5E下午2時30分從台東志航基地起飛訓練，其中2架3時06分在屏東外海1.4浬處疑似空中擦撞墜海，相關單位搜救後，很快尋獲飛官羅尚樺，但其失去呼吸心跳，送醫後不治。

資料顯示，羅尚樺中尉是空官106年班畢業，總飛行時數是404小時30分鐘、F-5E飛行時數199小時。

▼飛官羅尚樺。（圖／空軍官校）

▼檢方相驗羅尚樺遺體，同袍列隊敬禮。（圖／記者楊漢聲攝）