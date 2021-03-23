【廣編】5月8日母親節一起來關心媽媽所面臨的惱人問題

圖、文／台灣尿失禁防治協會提供

妳有過不小心漏尿的經驗嗎？妳是否時常憋不住尿，一直要跑廁所？根據先前的研究經驗指出：台灣地區30歲以上的成年人約有近250萬的婦女飽受「膀胱過動症」甚至是「尿失禁」所苦。

「膀胱過動症」簡單來說就是膀胱太敏感了！患者會有急尿、頻尿和夜尿等症狀，有時甚至會合併尿失禁。若是一有尿意就憋不住，或是沒喝什麼水卻撐不到二小時就要跑廁所，甚至一個晚上要起來兩三次小便，可能已經得到了「膀胱過動症」。台灣地區30歲以上的成年人大約有17%的人口為這個病症所困擾，不只是婦女朋友，各個年齡層的男女都可能出現膀胱過動的症狀，而年齡越大，罹患「膀胱過動症」的人越多，六十歲以上的長者大概有三至四成都有「膀胱過動症」。患者常需要跑廁所，使得他們不敢出門旅遊、購物和出席社交場合，嚴重地影響了生活品質。有些身體虛弱的長者，更因為合併嚴重的尿失禁必須長期包著尿布，導致尿路感染或皮膚炎等併發症。

想知道、為什麼身體會變成關不緊、滴滴答答的水龍頭？平日有何預防之道？又該如何取得正確的衛教知識？台灣尿失禁防治協會將在5月8日「母親節」在全國各地舉辦關心婦女泌尿健康衛教講座。

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5月8日「母親節」讓我們一起來守護著婦女的泌尿健康。