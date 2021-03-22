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最「混」音樂節4／4華山登場　翻轉移工認知打造「新台味」

▲▼翻轉移工認知最「混」音樂節4/4華山登場。（圖／One-Forty提供）

▲活動限量Spark手環，寫著美秀集團、舒米恩、印尼移工樂團主唱Jaya等人的夢想金句。（圖／One-Forty提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

即將迎來兒童節連假，東南亞移工教育的公益團體One-Forty發起五年來最大規模的倡議行動，以「四十分之一時刻」為主軸舉辦最混（Mix）音樂節、1/40" 立體攝影展等，期待帶領大眾看見東南亞移工「工作」以外更豐富的身份，同時推出限量夢想支持包，希望在台灣蓋一所東南亞移工學校。

▲▼翻轉移工認知最「混」音樂節4/4華山登場。（圖／One-Forty提供）

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▲One-Forty創辦人陳凱翔Kevin(右)、印尼移工搖滾樂團Uni Band主唱Jaya宣布「四十分之一的時刻」年度公益倡議行動開跑！

4/4兒童節連假將由全台第一場東南亞移工和台灣樂團共同打造的「混（Mix)」音樂節揭開序幕，特別邀請美秀集團、舒米恩與誕生在台灣工廠的印尼搖滾樂團Uni band首度同場演出，三組樂團融合不同族群的語言，唱出屬於這片土地的「新」台味。

One-Forty創辦人陳凱翔強調，「音樂節特別選在兒童節舉辦，希望透過音樂無國界，從小培養多元的國際觀，打造台灣成為更包容的社會！」陳凱翔說：「我們相信，台灣最美的地方是包容，我們很驕傲成為亞洲第一個同婚合法國家，接下來也希望成為移工實現夢想之地。」「四十分之一的時刻」除了實體活動、還特別推出臉書機器人，邀請民眾透過線上線下方式，發揮公益影響力。

▲▼翻轉移工認知最「混」音樂節4/4華山登場。（圖／One-Forty提供）

▲菲律賓移工藝術家Mark特別為混（Mix）音樂節時尚走秀設計的獨家頭飾。

活動現場將推出限量夢想支持包，義賣所得全部投入於移工學校計畫。此外，每一位參與民眾也都是有影響力的，One-Forty會撥出參與人數相對應金額，投入至夢想大使計劃，幫助移工更融入台灣社會。除了混（Mix）音樂節，「四十分之一的時刻」也舉辦閱讀甜點派對、開齋節拜年、1/40" 立體攝影展， 連結同而為「人」的同理心與包容心，讓大眾看見無論族群背景，移工與台灣人都在這片土地努力發光、努力做夢。

四十分之一的時刻－混（Mix）音樂節
時間：2021 年 4 月 4 日 13:30-18:00
地點：華山文創園區大門草地
網址：https://yourshiningmoment.one-forty.org

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