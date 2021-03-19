　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

拍淡水美照捐款弱勢！名軒開發結合綠堡機構做公益

▲▼名軒開發,名軒海樂地,淡水,公益。（圖／麗寶集團提供）

▲名軒開發常年響應家扶的公益活動之外，也致力打造人人買得起的優質住宅產品。

圖、文／名軒開發提供

「您拍淡水美照我捐款」公益活動由名軒開發與綠堡機構-寶穎廣告主辦，麗寶文化藝術基金會、家扶基金會一起見證，名軒開發吳泓瑩董事長希望能透過擴大參與的公益巧思，將關懷、照護帶入活動中，並且把淡水生活中的美好傳遞出來。即日起在淡水拍照或是到「名軒海樂地」賞屋拍美景，於個人臉書真實帳號拍照上傳到「名軒海樂地」專屬網頁，綠堡機構-寶穎廣告就捐贈家扶中心1元，累積一年所得金額後，全數捐贈家扶中心。這一年中，將抽出6位上傳照片的民眾，送出福容大飯店漁人碼頭住宿券，希望能擴大社會參與公益，成為家扶中心的快樂助養人。

名軒開發常年響應家扶的公益活動之外，也致力打造人人買得起的優質住宅產品，名軒將在2021年上半年推出位於淡海輕軌綠線崁頂站旁，近八千坪的淡海造鎮案「名軒海樂地」，規劃1+1至3+1房海灣輕軌俱樂部宅，總價預計在800萬到1,400萬，將打造出六千坪俱樂部生活，其中有18個主題俱樂部，包含高爾夫練習室、兒童遊戲室、健身俱樂部、烹飪教室、游泳池、球類中心、KTV等，不管晴天雨天，365天都能暢遊淡水生活。

ET快訊
快訊／陳時中宣布：首批AZ疫苗下週一開打！57家醫院成首批接
LIVE／首批AZ疫苗開打時間　指揮中心最新說明
「甜」怎寫？兒考卷被圈錯...同學卻沒錯　網曝正確寫法驚呆
用1千賣掉手機門號　他害台北富男「被騙1億7896萬」下場慘
快訊／疫苗開打時間決定了！陳時中1900親自說明
周末變天！　下周急凍探13°C時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

蛋黃區半價！總價800萬起　淡海造鎮案標榜年輕人買得起

拍淡水美照捐款弱勢！名軒開發結合綠堡機構做公益

第三屆義行獎頒獎！92歲不老騎士受矚目　6位得獎人齊聚傳遞正面力量

上揚建設愛心送暖　公益捐贈讓愛循環

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

陳小紜吼容祖兒：為什麼逼我唱！　她當隊長淚歉「傷到妳對不起...」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

拍淡水美照捐款弱勢！名軒開發結合綠堡機構做公益

第三屆義行獎頒獎！92歲不老騎士受矚目　6位得獎人齊聚傳遞正面力量

上揚建設愛心送暖　公益捐贈讓愛循環

花蓮夜晚新玩法！賞螢季4月開跑　夏天搭船海上看流星雨、月光海

李安首度在台灣開球　23號球衣別有意義、還整理投手板

議員批桃園換發門牌總要兩次工？　民政局：是民眾想保留

罕見校園送煞路線曝！20日晚逢竹科和工業區下班潮　生人迴避

今年比賽球不彈　張冠廷春訓勤練基本功

「超帥女攝影」是超大咖天后！　替戴愛玲台北街拍竟0人認出

桃園大溪中正公園24棵樹木罹癌！　風管處展開分區防治

鄭文燦也要請吃鮭魚！許諾原民運動會選手　成功3連霸就免費吃

南亞大海嘯失蹤！員警躺精神病院17年奇蹟生還　家人重逢淚崩

海悅2020獲利創新高！EPS達15.1元　擬配股利8元

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

公益熱門新聞

名軒開發做公益　拍美照捐款弱勢

上揚建設愛心送暖公益捐贈

第三屆義行獎頒獎！92歲不老騎士受矚目

全聯福利點捐款　2個月累積314萬

苦過來才更懂！郭子成買東購商品行善多年

水電工照顧腦麻兒：希望與兒子說說話

東森直消贈羽絨衣　新年送暖

王令麟未忘初心推更生人銷售平台

詹詠然：慈善是非常偉大的事業

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

搶救3千萬過期食材幫15萬人加菜

應曉薇歲末送暖！王令麟、柯文哲力挺助弱勢

高關懷青少年冠軍麵包一之軒上市

更多熱門

相關新聞

第三屆義行獎頒獎！92歲不老騎士受矚目

第三屆義行獎頒獎！92歲不老騎士受矚目

這個世上有許多角落，因為一群人默默地付出，改善了許多兒童、長者、弱勢、偏鄉家庭的生活環境，將原本不求回報的小愛，逐步化為大愛。公益傳播基金會於3/19（五）舉辦第三屆義行獎頒獎典禮，除了表彰並鼓勵獲獎者所做的一切，也希望這些不求回報的「義行」，讓更多人認識台灣社會溫暖的一面！

上揚建設愛心送暖公益捐贈

上揚建設愛心送暖公益捐贈

線上送暖　募3100份兒童節愛心物資

線上送暖　募3100份兒童節愛心物資

將才學堂再進化！魏應充：成就共好社會

將才學堂再進化！魏應充：成就共好社會

蛋黃區半價！總價800萬起　淡海造鎮案標榜年輕人買得起

蛋黃區半價！總價800萬起　淡海造鎮案標榜年輕人買得起

關鍵字：

名軒開發名軒海樂地淡水公益

讀者迴響

熱門新聞

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面