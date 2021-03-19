拍淡水美照捐款弱勢！名軒開發結合綠堡機構做公益

▲名軒開發常年響應家扶的公益活動之外，也致力打造人人買得起的優質住宅產品。

圖、文／名軒開發提供

「您拍淡水美照我捐款」公益活動由名軒開發與綠堡機構-寶穎廣告主辦，麗寶文化藝術基金會、家扶基金會一起見證，名軒開發吳泓瑩董事長希望能透過擴大參與的公益巧思，將關懷、照護帶入活動中，並且把淡水生活中的美好傳遞出來。即日起在淡水拍照或是到「名軒海樂地」賞屋拍美景，於個人臉書真實帳號拍照上傳到「名軒海樂地」專屬網頁，綠堡機構-寶穎廣告就捐贈家扶中心1元，累積一年所得金額後，全數捐贈家扶中心。這一年中，將抽出6位上傳照片的民眾，送出福容大飯店漁人碼頭住宿券，希望能擴大社會參與公益，成為家扶中心的快樂助養人。

名軒開發常年響應家扶的公益活動之外，也致力打造人人買得起的優質住宅產品，名軒將在2021年上半年推出位於淡海輕軌綠線崁頂站旁，近八千坪的淡海造鎮案「名軒海樂地」，規劃1+1至3+1房海灣輕軌俱樂部宅，總價預計在800萬到1,400萬，將打造出六千坪俱樂部生活，其中有18個主題俱樂部，包含高爾夫練習室、兒童遊戲室、健身俱樂部、烹飪教室、游泳池、球類中心、KTV等，不管晴天雨天，365天都能暢遊淡水生活。