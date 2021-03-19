　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

第三屆義行獎頒獎！92歲不老騎士受矚目　6位得獎人齊聚傳遞正面力量

▲▼ 義行獎,志工,正面,偏鄉,弱勢,兒童,黃寶慧。（圖／基金會提供）

▲公益傳播基金會於3/19（五）舉辦第三屆義行獎頒獎典禮，表彰並鼓勵獲獎者長年奉獻的「義行」。（圖／公益傳播基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

看著社會一波波的紛擾，偶爾不免令人對周遭的人事物感到失望。然而多數人不知道的是，這個世上還有許多角落，因為一群人默默地付出或及時伸出援手，改善了許多兒童、長者、弱勢、偏鄉家庭的生活環境，將原本不求回報的小愛，逐步化為大愛。

公益傳播基金會於3/19（五）舉辦第三屆義行獎頒獎典禮，除了表彰並鼓勵獲獎者所做的一切，也希望這些不求回報的「義行」，讓更多人更加認識台灣社會溫暖的一面！義行獎是由基金會董事長歐陽明創辦，期盼找出那些能在急難中即時伸出援手或勇敢挺身而出、堅持不懈者，以重拾台灣見義勇為精神。本屆義行獎六位得獎者，包括消防隊員、高齡醫院志工、牙醫師以及長期投入關懷弱勢、兒少與長者等義舉實踐者。《ETtoday新聞雲》執行董事、《慧眼看天下》主持人黃寶慧亦親臨現場，6位獲獎人長年所做的努力奉獻，都令她深深感佩。

得獎者「不老騎士」九十二歲老兵鄭學錦走過戰亂，卻從此與父母天人永隔，成為人生最大遺憾，但是他將遺憾化為大愛，在高雄榮總當了二十五年志工，同時也利用自己的時間為孤老寫信、聊天，善行鼓舞許多長者，年輕人都自嘆不如。台北市康復之友協會陳冠斌先生，則是投身精障者服務行列多年，努力推動進駐社區服務，讓精障者及家屬都能獲得更多支持與金援！目前已為九名精障者帶來更完善的照護系統。

▲▼ 義行獎,志工,正面,偏鄉,弱勢,兒童,黃寶慧。（圖／基金會提供）

▲「不老騎士」九十二歲老兵鄭學錦在親友攙扶下，從頒獎人手中接過義行獎。

從小在山區長大的莊守裕，最初投入山區救援，後來配合華山基金會、世展會更換弱勢家庭熱水器與瓦斯爐，並藉由台中市政府社會局轉介，幫助弱勢家庭房屋修繕。莊守裕募集水電、泥作、鐵工等專業師傅共襄盛舉，五年來免費修繕上百件危老破屋，讓弱勢家庭有個溫暖舒適的家。

牙醫師王俊凱自民國100年，由學長帶領為特殊需求者看牙，善行信念從此在心中紮根，之後王醫師學長過世，王醫師便承接「偏鄉到宅牙醫服務」，為特殊需求病患診治，其中獨居、臥病在床的病例不在少數。同時，王醫師亦積極投入特教學校和照顧機構進行衛教及義診，默默行善。

中華民國兒童權益促進協會創辦人王薇君，則不偌一般公益團體以「靜態」方式監督政府運作，她親自奔走全台各地，與社會局、警察局連成網路，九年來，成功阻止多件虐兒、不當管教等案件。王薇君總在重大虐兒案件發生當下，陪伴著被害者家屬，以過來人的經驗給予支持協助，即使得進出殯儀館、陪同相驗，也義無反顧。

彰化縣消防隊員宋明哲有感於同仁每次打撈屍體都要忍著惡臭觸摸，還可能因此起疹斑，遺體上岸等待相驗，亦可能遭太陽曝曬，為尊重往生者以及為減緩同仁辛勞，於是研發出「打撈屍袋」，也藉此呼籲國人與救難團體，能共同重視「遺體處理」與「尊重生命」的人生課題。

▲▼ 義行獎,志工,正面,偏鄉,弱勢,兒童,黃寶慧。（圖／基金會提供）

▲《ETtoday新聞雲》執行董事、《慧眼看天下》主持人黃寶慧亦蒞臨現場擔任頒獎人，感謝所有獲獎人為社會帶來正面影響力，右為獲獎人之一的台北市康復之友協會陳冠斌先生。

努力向社會傳遞正面力量的「義行獎」，也特別引起各領域代表人物的重視。公益傳播基金會執行長唐平榮、總統府國策顧問黃承國、民進黨主席特助洪耀南、內政部常務次長邱昌嶽、無國界醫生基金會董事長劉鎮鯤、金鐘獎主持人黃子佼、衛生福利部社會及家庭署主任秘書田基武、中央大學校長周景揚、三立電視總經理特助吳尚飛、三立新聞台總編輯李天怡、資深媒體人黃寶慧皆蒞臨頒獎典禮，眾人除感謝得獎人與入圍者以無私無我的精神，勇於行善，長期為社會奉獻所長，亦期盼義行獎發揮激濁揚清的作用，帶給世界向善的力量。

▲▼ 義行獎,志工,正面,偏鄉,弱勢,兒童,黃寶慧。（圖／基金會提供）

▲努力向社會傳遞正面力量的「義行獎」，也引起各領域代表人物的重視、參與。

此外，值得一提的是，為讓義行獎理念深入人心，公義傳播基金會特別邀請小男孩樂團創作演唱義行獎主題曲《有你在身旁》，單曲已於Apple Music、KKBOX、Spotify等數位平台陸續上架，對於歌曲有興趣的朋友們，可至各大音樂串流音樂網站或下方聆聽，讓互助的精神、溫暖的力量隨音樂傳遞至各個角落。

ET快訊
快訊／陳時中宣布：首批AZ疫苗下週一開打！57家醫院成首批接
LIVE／首批AZ疫苗開打時間　指揮中心最新說明
「甜」怎寫？兒考卷被圈錯...同學卻沒錯　網曝正確寫法驚呆
用1千賣掉手機門號　他害台北富男「被騙1億7896萬」下場慘
快訊／疫苗開打時間決定了！陳時中1900親自說明
周末變天！　下周急凍探13°C時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

義務拍畢冊發現性侵與家暴！第2屆「台灣義行獎」12位默默助人奉獻

拍淡水美照捐款弱勢！名軒開發結合綠堡機構做公益

第三屆義行獎頒獎！92歲不老騎士受矚目　6位得獎人齊聚傳遞正面力量

上揚建設愛心送暖　公益捐贈讓愛循環

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

陳小紜吼容祖兒：為什麼逼我唱！　她當隊長淚歉「傷到妳對不起...」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

拍淡水美照捐款弱勢！名軒開發結合綠堡機構做公益

第三屆義行獎頒獎！92歲不老騎士受矚目　6位得獎人齊聚傳遞正面力量

上揚建設愛心送暖　公益捐贈讓愛循環

李安首度在台灣開球　23號球衣別有意義、還整理投手板

議員批桃園換發門牌總要兩次工？　民政局：是民眾想保留

罕見校園送煞路線曝！20日晚逢竹科和工業區下班潮　生人迴避

今年比賽球不彈　張冠廷春訓勤練基本功

「超帥女攝影」是超大咖天后！　替戴愛玲台北街拍竟0人認出

桃園大溪中正公園24棵樹木罹癌！　風管處展開分區防治

鄭文燦也要請吃鮭魚！許諾原民運動會選手　成功3連霸就免費吃

南亞大海嘯失蹤！員警躺精神病院17年奇蹟生還　家人重逢淚崩

海悅2020獲利創新高！EPS達15.1元　擬配股利8元

快訊／陳時中宣布：首批AZ疫苗下週一開打！57家醫院成首批接種點

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

公益熱門新聞

名軒開發做公益　拍美照捐款弱勢

上揚建設愛心送暖公益捐贈

第三屆義行獎頒獎！92歲不老騎士受矚目

全聯福利點捐款　2個月累積314萬

苦過來才更懂！郭子成買東購商品行善多年

水電工照顧腦麻兒：希望與兒子說說話

東森直消贈羽絨衣　新年送暖

王令麟未忘初心推更生人銷售平台

詹詠然：慈善是非常偉大的事業

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

搶救3千萬過期食材幫15萬人加菜

應曉薇歲末送暖！王令麟、柯文哲力挺助弱勢

高關懷青少年冠軍麵包一之軒上市

更多熱門

相關新聞

上揚建設愛心送暖公益捐贈

上揚建設愛心送暖公益捐贈

上揚建設洪光佐董事長信守「真誠實在，永續創新」的經營理念，且積極參與各項公益活動及默默行善無數，響應企業社會責任，關懷弱勢回饋社會。正逢上揚建設創立30周年，推出鳳山造鎮透天店墅「上揚城」及澄清湖畔「澄湖麗緻」建案，邀請來賞屋的民眾一同捐發票送愛心給「創世基金會」，活動迴響熱烈！

線上送暖　募3100份兒童節愛心物資

線上送暖　募3100份兒童節愛心物資

將才學堂再進化！魏應充：成就共好社會

將才學堂再進化！魏應充：成就共好社會

和泰汽車暖心捐贈「全台首部野生動物行動醫療車」

和泰汽車暖心捐贈「全台首部野生動物行動醫療車」

寧夏偏鄉女童「天使笑容」迷倒4千萬人

寧夏偏鄉女童「天使笑容」迷倒4千萬人

關鍵字：

義行獎志工偏鄉弱勢公益愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面