第三屆義行獎頒獎！92歲不老騎士受矚目　6位得獎人齊聚傳遞正面力量

▲公益傳播基金會於3/19（五）舉辦第三屆義行獎頒獎典禮，表彰並鼓勵獲獎者長年奉獻的「義行」。（圖／公益傳播基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

看著社會一波波的紛擾，偶爾不免令人對周遭的人事物感到失望。然而多數人不知道的是，這個世上還有許多角落，因為一群人默默地付出或及時伸出援手，改善了許多兒童、長者、弱勢、偏鄉家庭的生活環境，將原本不求回報的小愛，逐步化為大愛。

公益傳播基金會於3/19（五）舉辦第三屆義行獎頒獎典禮，除了表彰並鼓勵獲獎者所做的一切，也希望這些不求回報的「義行」，讓更多人更加認識台灣社會溫暖的一面！義行獎是由基金會董事長歐陽明創辦，期盼找出那些能在急難中即時伸出援手或勇敢挺身而出、堅持不懈者，以重拾台灣見義勇為精神。本屆義行獎六位得獎者，包括消防隊員、高齡醫院志工、牙醫師以及長期投入關懷弱勢、兒少與長者等義舉實踐者。《ETtoday新聞雲》執行董事、《慧眼看天下》主持人黃寶慧亦親臨現場，6位獲獎人長年所做的努力奉獻，都令她深深感佩。

得獎者「不老騎士」九十二歲老兵鄭學錦走過戰亂，卻從此與父母天人永隔，成為人生最大遺憾，但是他將遺憾化為大愛，在高雄榮總當了二十五年志工，同時也利用自己的時間為孤老寫信、聊天，善行鼓舞許多長者，年輕人都自嘆不如。台北市康復之友協會陳冠斌先生，則是投身精障者服務行列多年，努力推動進駐社區服務，讓精障者及家屬都能獲得更多支持與金援！目前已為九名精障者帶來更完善的照護系統。

▲「不老騎士」九十二歲老兵鄭學錦在親友攙扶下，從頒獎人手中接過義行獎。

從小在山區長大的莊守裕，最初投入山區救援，後來配合華山基金會、世展會更換弱勢家庭熱水器與瓦斯爐，並藉由台中市政府社會局轉介，幫助弱勢家庭房屋修繕。莊守裕募集水電、泥作、鐵工等專業師傅共襄盛舉，五年來免費修繕上百件危老破屋，讓弱勢家庭有個溫暖舒適的家。

牙醫師王俊凱自民國100年，由學長帶領為特殊需求者看牙，善行信念從此在心中紮根，之後王醫師學長過世，王醫師便承接「偏鄉到宅牙醫服務」，為特殊需求病患診治，其中獨居、臥病在床的病例不在少數。同時，王醫師亦積極投入特教學校和照顧機構進行衛教及義診，默默行善。

中華民國兒童權益促進協會創辦人王薇君，則不偌一般公益團體以「靜態」方式監督政府運作，她親自奔走全台各地，與社會局、警察局連成網路，九年來，成功阻止多件虐兒、不當管教等案件。王薇君總在重大虐兒案件發生當下，陪伴著被害者家屬，以過來人的經驗給予支持協助，即使得進出殯儀館、陪同相驗，也義無反顧。

彰化縣消防隊員宋明哲有感於同仁每次打撈屍體都要忍著惡臭觸摸，還可能因此起疹斑，遺體上岸等待相驗，亦可能遭太陽曝曬，為尊重往生者以及為減緩同仁辛勞，於是研發出「打撈屍袋」，也藉此呼籲國人與救難團體，能共同重視「遺體處理」與「尊重生命」的人生課題。

▲《ETtoday新聞雲》執行董事、《慧眼看天下》主持人黃寶慧亦蒞臨現場擔任頒獎人，感謝所有獲獎人為社會帶來正面影響力，右為獲獎人之一的台北市康復之友協會陳冠斌先生。

努力向社會傳遞正面力量的「義行獎」，也特別引起各領域代表人物的重視。公益傳播基金會執行長唐平榮、總統府國策顧問黃承國、民進黨主席特助洪耀南、內政部常務次長邱昌嶽、無國界醫生基金會董事長劉鎮鯤、金鐘獎主持人黃子佼、衛生福利部社會及家庭署主任秘書田基武、中央大學校長周景揚、三立電視總經理特助吳尚飛、三立新聞台總編輯李天怡、資深媒體人黃寶慧皆蒞臨頒獎典禮，眾人除感謝得獎人與入圍者以無私無我的精神，勇於行善，長期為社會奉獻所長，亦期盼義行獎發揮激濁揚清的作用，帶給世界向善的力量。

▲努力向社會傳遞正面力量的「義行獎」，也引起各領域代表人物的重視、參與。

此外，值得一提的是，為讓義行獎理念深入人心，公義傳播基金會特別邀請小男孩樂團創作演唱義行獎主題曲《有你在身旁》，單曲已於Apple Music、KKBOX、Spotify等數位平台陸續上架，對於歌曲有興趣的朋友們，可至各大音樂串流音樂網站或下方聆聽，讓互助的精神、溫暖的力量隨音樂傳遞至各個角落。