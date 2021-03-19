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上揚建設愛心送暖　公益捐贈讓愛循環

▲▼上揚建設,公益,洪光佐董事長,集10行善。（圖／上揚建設提供）

▲為響應創世基金會「集10行善」的活動，上揚建設蔡紹豪執行長帶著民眾的愛心及董事長捐贈的10萬元給高雄創世基金會。

圖、文／上揚建設提供

上揚建設洪光佐董事長信守「真誠實在，永續創新」的經營理念，且積極參與各項公益活動及默默行善無數，響應企業社會責任，關懷弱勢回饋社會。正逢上揚建設創立30周年，推出鳳山造鎮透天店墅「上揚城」及澄清湖畔「澄湖麗緻」建案，邀請來賞屋的民眾一同捐發票送愛心給「創世基金會」，活動迴響熱烈！

創世基金會邁入第35個年頭，堅持「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念。前後安養超過2千位植物人，到宅服務超過一萬多位植物人及失能臥床老人，並且減輕了他們家庭的負擔。植物人如同一位大小孩，無行動能力、無法表達需求，且每兩小時需要更換尿布，若未及時，可能造成濕疹或其他感染。

為響應創世基金會「集10行善」的活動，上揚建設蔡紹豪執行長帶著民眾的愛心及董事長捐贈的10萬元給高雄創世基金會，上揚建設希望透過此次活動能引起更多人關懷弱勢團體，藉此拋磚引玉，共同奉獻愛心、關心社會，傳播愛與溫暖，打造「善的循環」。

創世基金會

高雄市前金區民生二路60號2樓

（07）261-2861分機9布步關懷小組

https://www.genesis.org.tw/contents/events_ct?c=&id=347&page=1

上揚建設股份有限公司

高雄市前鎮區一心一路239號2樓

（07）536-5168

上揚建設粉絲專頁：https://www.facebook.com/1991sunyang

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