西松高中成為臺灣首所IB公校！應曉薇議員提案促成　期許北市各行政區皆有IB學校

▲應曉薇議員。（圖／資料照）



生活中心／台北報導

行政院國家發展委員會於2018正式提出「2030雙語國家政策發展藍圖」，期許2030年台灣能達到「雙語國家」的目標，讓雙語教育向下紮根，成了培養世界公民的關鍵，而國際文憑（International Baccalaureate，簡稱IB）課程，更成為學生探索世界、培育素養的敲門磚。

北市西松高中於2021年2月8日正式獲得國際文憑組織授權，成為全台灣第一所公立IB國際文憑學校。應曉薇議員於2018年攜手IB國際文憑畢業學生、英國倫敦大學學院（University College London）學碩士蘇弘曆向柯文哲市長、教育局曾燦金局長提案，期望能讓IB國際文憑成為更多台北市學子的教育選項。

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▲台北市長柯文哲出席西松高中IB揭牌儀式。（圖／資料照）



在北市教育局、西松高中及應曉薇議員團隊近三年的努力下，西松高中於22日舉辦IB揭牌儀式，迎接國際文憑公校元年。應曉薇議員表示，IB國際文憑在台北市的落地生根是城市進步、邁向國際化的象徵，而西松高中的IB課程將提供學生接軌海外頂尖大學的機會。當年跨海質詢柯文哲市長的蘇弘曆也親臨現場，並表示感謝柯市長信守承諾，讓北市學生有受IB教育的機會。

西松高中今年正式招生，首批學生將於2024年畢業。應曉薇議員表示，未來將會持續朝北市每個行政區皆有一所IB學校的目標努力，讓IB國際文憑課程向下紮根，造福更多台北市民。