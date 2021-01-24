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現身力挺職業技擊爭霸賽！應曉薇籲「重視MMA」　讓台灣選手躍上國際

▲▼台北市議員應曉薇出席WOTD-ETD第5站賽事。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員應曉薇出席WOTD-ETD第5站賽事。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中華民國綜合格鬥協會CTMMAA於24日上午10時在台北體育館再度舉辦WOTD-ETD（職業技擊爭霸賽）第5站賽事，為2021格鬥新年揭開序幕，中華民國綜合格鬥協會榮譽理事長、台北市議員應曉薇也到場力挺賽事，提及目前較難看到政府單位投注力量栽培綜合格鬥選手，呼籲政府重視此項運動，讓台灣優秀MMA（綜合格鬥，Mixed Martial Arts）選手有機會登上國際舞台。

長期關注體育運動賽事的應曉薇，24日下午與中華民國綜合格鬥協會理事長王尊侃出席位在台北體育館舉辦的WOTD-ETD第5站賽事。

應曉薇接受《ETtoday新聞雲》採訪時提及，自己已經擔任中華民國綜合格鬥協會榮譽理事長長達4年左右，很多人好奇她看起來溫溫柔柔的，怎麼會喜歡MMA？其實「我個人是個李小龍迷！」直言李小龍根本是「教父」，期待把台灣MMA選手熱情帶上國際舞台。

▲▼台北市議員應曉薇出席WOTD-ETD第5站賽事。（圖／記者李毓康攝）

▲長期支持MMA運動的台北市議員應曉薇，24日抵達台北體育館關注職業技擊爭霸賽。（圖／記者李毓康攝）

面對場內大批MMA迷到場支持比賽，應曉薇表示，MMA運動風靡全球，也得到每個國家政府的支持，但比較遺憾的是，台灣目前除了他們個人支持這項運動外，很難看到政府單位投注很大力量栽培選手，「這也是滿可惜的。」

應曉薇提到，MMA有機會在2028年擠身至奧運項目，可見該運動在全球有舉足輕重的地位，因此呼籲台灣政府，應該開始重視這項運動，並且超前部署，讓台灣優秀選手有機會登上國際舞台。

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▼WOTD-ETD第5站賽事。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員應曉薇與中華民國格鬥協會主席王尊侃出席WOTD-ETD第5站賽事。（圖／記者李毓康攝）

▼過去舉辦RFC猛龍過江台灣區職業綜合格鬥爭霸賽時，應曉薇也親自到場力挺該項運動賽事。（圖／記者李毓康攝）

▲▼RFC猛龍過江台灣區職業綜合格鬥爭霸賽,台北市議員應曉薇。（圖／記者李毓康攝）

▲▼RFC猛龍過江台灣區職業綜合格鬥爭霸賽。台北市議員應曉薇。（圖／記者李毓康攝）

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