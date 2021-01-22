應曉薇歲末關懷弱勢！攜手東森、莊敬高職餐飲科師生　2千份火雞餐盒送暖　

▲莊敬高職餐飲科師生響應公益，台北市議員應曉薇特別在活動前一天到校園向師生致謝，還送上紅包慰勞。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

受疫情影響，年末許多大型公益送暖活動被迫取消，為了讓弱勢團體在歲末仍然能感受到關懷和愛心，台北市議員應曉薇攜手東森集團旗下直消電商一同做公益，將於1/23（六）在台北萬華日祥區民活動中心，為低收家庭送上美味可口的頂級火雞餐盒，以及2千件貼身保暖的發熱衣，要讓所有人在這個年末都感受到滿滿的溫暖。其中近2千份的精緻餐盒由莊敬高職餐飲科師傅，同時也是兩岸十大名廚的張政老師帶領師生協助製作，今日（1/22）應曉薇特地前往莊敬高職，為準備餐點的師生加油打氣，還當場嘗試分切火雞，體驗後頻頻向學生們道謝「你們辛苦了」，更大方送上紅包慰勞。

▲為了準備近2千份火雞餐盒，莊敬高職餐飲科師生在公益活動前一日就動起來，以衛生專業的手法認真備餐。

多關心民生、教育、生活等議題的台北市議員應曉微，表示年末為了讓弱勢家庭能開心迎接新年，過去多會準備圍爐大餐，眾人一起熱鬧開吃；今年由於疫情的關係，1/23舉辦的歲末「雞極感恩」餐會，將以分時段及分區域進行，提供的餐點也改為餐盒，讓弱勢家庭能帶回家享用，降低群聚風險。她特別感謝東森集團王令麟總裁拋磚引玉，準備了旗下直消電商的嚴選火雞大餐商品，包含風味火雞肉、墨西哥薄餅、南瓜海鮮湯、桂圓銀耳和芝麻包，以豐盛美味的料理照顧弱勢家庭。

澎湃的美食經由專業的師傅料理會更美味。每年皆投入公益送愛活動的莊敬高職，此次也積極響應應曉薇議員的歲末善心義舉，由兩岸十大名廚的張政老師率領百位師生，用最特殊的刀法和切工，完成火雞分切和餐盒包裝。近2千份的火雞大餐事先準備過程非常費時費力，應曉薇表示，活動於本週六舉行，但火雞的處理工作得從前一天就開始，她非常感動莊敬高職師生為公益無私地付出，特地於今日前往校園向師生表達謝意。

▲莊敬高職餐飲科同學們個個發揮平時訓練有素的專業水準，獲得應曉薇議員大力讚賞。

而莊敬高職餐飲科師生今日總動員，發揮餐飲科平時訓練有素的專業水準認真地分切火雞肉一整天；為了確保餐盒衛生、新鮮及美觀，學生們備餐時全程戴口罩、帽子，希望能讓弱勢團體吃得滿足開心又安心。應曉薇議員也穿戴了衛生裝備，跟著體驗如何分切火雞肉；名廚張政在一旁親切專業指導切分整隻火雞的順序步驟以及刀工手法，最後更展現主廚的真功夫，在幾分鐘之內就俐落分切好火雞肉，讓應曉薇直呼厲害，也更佩服莊敬高職餐飲科同學們的紮實刀工以及備餐的辛勞，現場頻頻向師生致謝。

▲應曉薇在莊敬高職餐飲科師傅、同時也是兩岸十大名廚的張政老師指導之下，體驗如何分切火雞肉。

為配合全民防疫，應曉薇議員於1/23舉辦的歲末「雞極感恩」餐會活動將分三個場地，以領取餐盒、衣物的方式進行；東森集團總裁王令麟以及台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤及黃珊珊、莊敬高職校長林淑貴也將到場共襄盛舉。