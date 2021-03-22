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女友家養豬！台北男開酸「低階工作」...網打臉：一台車豬就破百萬

▲▼豬示意圖。 （圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有台北富二代得知女友家是「養豬戶」後，竟嫌對方低階、想分手。 （示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

職業應無貴賤之分。一名家住4房公寓、自稱爸爸年收百萬的天龍國網友，指自己與女友交往半年，直到最近才知道對方家裡是「養豬戶」，讓他開嫌說「沒想到他們家是在做這種比較低階的工作」，並表示家人也難以接受「覺得對方是沒有素養的...」，直呼「想分手」。沒想到引來網友一陣砲轟，甚至也有養豬人家跳出來說「一次出一台豬可能就收入一百萬」，直指一頭種豬就比社畜的工作幾年薪水還要貴。

一名網友昨（21）日在Dcard中以「女友家裡養豬的，我有點想分手了」為題發文，表示最近與交往半年的女友聊到家裡的事情時，才發現對方家裡是在台南的養豬戶，從小會幫忙家裡弄飼料，並直接住在豬圈旁邊，一直都習慣那個臭味，與豬為伍，讓他聽完後「簡直快暈了」，並嫌「沒想到他們家是在做這種比較低階的工作」。

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▲▼原PO得知對方家裡是養豬戶後，竟表示自家環境優渥，雙方的身分不符。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO得知對方家裡是養豬戶後，竟表示自家環境優渥，雙方的身分不符。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，每次要聊到相關話題時，女友都會顯得很自卑，並一直閃躲話題，直到最近才向他坦承，而他也認為，自己是台北土生土長，在台北有一戶公寓4房的，爸爸當工程師年收入約百萬，媽媽在小公司當行政，這樣的家庭背景應該很難讓家人接受這種農夫世家。

原PO認為，家人可能會覺得對方是「沒有素養的」，再加上一些觀念問題，例如女友不太會跟都市人聊天、有點跟不上時代等，都令他相當困擾，「一直以為她是因為南部人才自卑，沒想到她家狀況那麼多」，詢問網友，「對於這段沒有結果的戀情要不要早點分手了呢？」

▲▼原PO得知對方家裡是養豬戶後，竟表示自家環境優渥，雙方的身分不符。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO事後也更新後續的回應，但同樣遭到一片撻伐。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出後，馬上就引來網友一面倒砲轟，留言「分手吧，你不配交女友」、「無論原因是什麼，你不要就趕緊放手吧，不要浪費別人光陰」、「職業無貴賤，沒有所謂的低階工作，看來她擔心的想法是對的」、「人家父母辛苦工作賺錢讓他女兒吃好穿暖，你父母的錢有比較香？」

也有網友表示，「養豬家裡都很有錢欸」、「養豬的超賺好嗎」、「說真的家裡養豬的不比你家差，有些甚至比你家有錢只是人家比較低調」、「朋友家養豬的，不過家裡停一台法拉利」、「我感覺你女朋友家裡收入應該更高欸」、「笑死養豬大戶還不好好把握」、「能有地方養豬的，年收入絕對比你家高2、3倍」。

該文也釣出養豬的網友，直言「我家就是養豬的，職業不分貴賤，再來我爸一次出一台豬可能就收入一百萬了，或許平常是髒了點，但是我覺得不偷不搶哪裡錯了？」、「我家以前就是養豬的，屌打一堆工程師好嗎-.-搞不好一頭種豬比你工作幾年的薪水還要貴」。

對此，原PO事後也更新說道，「就是觀念不同而已，女友很自卑也是事實。」

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