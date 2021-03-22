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褲子鬚線勾到包包！短褲妹搭公車「慘遭硬扯」　氣炸：差點走光

▲公車。（示意圖／記者劉維榛攝）▲博愛座爭議不斷。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲公車。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友搭公車時，短褲上的鬚鬚被一名婦人包包的拉鍊勾住，婦人當時急著要下車，感受到有阻力轉頭看了一下，原PO見狀後要伸手解開勾住的地方，但婦人卻不當一回事，直接用力一扯，原PO的褲子瞬間被拉起來，嚇得趕快用手擋住，差一點就要走光，而婦人完全沒有要道歉的意思，讓她很傻眼。

一名女網友在Dcard上發文，穿著短褲搭公車時，一名約50歲婦人包包拉鍊不小心勾到褲子上的鬚鬚線，婦人下車時，發現有阻力回頭看了一眼，原PO立刻伸手要過去解開勾住的地方，「結果那位阿姨直接用力一扯扭頭就走，她是直接拉著她的手提袋扯的」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO的褲子被扯到差點走光。（圖／翻攝自Dcard）

她回憶當時的場景，她的褲子直接被拉起來，當下嚇到趕快用手擋住，差一點就要走光，認為婦人超沒有禮貌，當時公車上人很多，也不可能直接叫住對方，「當下第一反應是先保護好自己」，而且那位婦人扯斷線之後就直接下車，司機也把車門關上開走，想要罵也沒辦法。

貼文一出後，引起許多網友討論，「好沒禮貌喔！如果是我我一定會大聲跟他說，你勾到我了」、「如果是我真的會氣死」、「大媽是世上最可怕的生物之一」、「直接扯超沒品，正常勾到別人應該會一直不好意思吧」。還有網友網樓表示，「我好羨慕你的細腿」。

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