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怕耳機壞掉！她用膠帶捆成「聽診器」　網笑翻：有醫生夢

▲▼有網友的阿姨竟將耳機綑成「聽診器」，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友的阿姨竟將耳機綑成「聽診器」，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者閔文昱／綜合報導

不少人因擔心電器受損，會在物品外部增加一些保護措施。就有一名網友的阿姨為了避免東西壞掉，習慣把珍貴的東西纏上膠帶，就連耳機都被包裹得宛如「聽診器」一般，讓不少網友看傻了眼，笑稱「這戴出門的話路人會以為是醫生吧！」

一名網友在Dcard以「把耳機包成聽診器」為題發文，表示小時候阿姨有一個白色的包包，因為怕髒掉壞掉，她就拿膠膜跟膠帶將每一寸都包裹起來，遠看就像一個塑膠包包，就連她的書也都會用膠帶保護起來，讓原PO相當難以理解。

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原PO還指出，阿姨會用「電火布」將剪刀的柄包住，餐具也是用電火布標示是誰的，甚至是受傷的部位外婆也會用電火布纏起來，「總而言之就是各種膠帶的用爆！」而近幾年來阿姨開始會使用智慧型手機玩歌唱軟體了，因此珍貴、會壞、易髒的耳機同樣也逃不過被膠帶包覆的命運。

▲▼有網友的阿姨竟將耳機綑成「聽診器」，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO的姐姐也搞笑試戴了這副「聽診器」。（圖／翻攝自Dcard）

就在今年過年時，原PO就發現了一捆被膠帶包覆成「聽診器」的耳機，不過耳機雖被牢牢的纏上了厚實的膠帶顯的相當堅挺，但還是有一邊的聽診器壞了，她想為阿姨換一副新的還遭到拒絕，讓她直接笑翻，求問網友「不知道有人家裡的長輩也有什麼神奇的習慣嗎？」

許多網友看到這神奇的畫面後都笑瘋一片，紛紛留言表示，「真的要笑死了」、「Apple新產品－Stethoscope Pots，$8787」、「躺在床上笑到靜音」、「以為標題有誇大，結果點進來看了之後發現完全是事實」、「超蝦趴的欸」、「奇才」、「阿姨是鬼吧哈哈哈」、「敲碗想看其他包起來的東西！」、「阿姨是國寶」、「笑死，台灣長輩果然都不讓我失望。」

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