AZ疫苗開打！高市衛生局長行程搖擺不定…上午隨意喊：到高醫打

▲AZ疫苗開打首日，高雄市衛生局長行程搖擺不定。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

牛津AZ疫苗22日全台開打，高雄市第一波先安排高雄榮總、高雄長庚、義大醫院及小港醫院為種子院所，先替第一線醫護接種疫苗。媒體關注，高雄市衛生局長黃志中22日行程搖擺不定，原規劃至高雄榮總施打，21日傍晚卻又喊取消，22日一早才發採訪通知，表示會到第二波疫苗到貨的高醫施打。

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▲AZ疫苗開打首日，高雄市衛生局長行程搖擺不定。（圖／ETtoday資料照）

高雄市衛生局長黃志中為高醫家醫科兼任門診醫師，21日下午，衛生局原本預計安排黃志中到高雄榮總施打疫苗，但是晚間7點又突然在媒體群組表示，「衛生局黃局長明日臨時有防疫行程，取消原訂於高榮施打疫苗之規劃。」另安排副局長林盟喬至高雄長庚與副院長李建德率領第一線醫護接種疫苗，並由林盟喬受訪。

不過22日上午9點，衛生局又透由高醫媒體群組表示，「COVID-19疫苗開打首日，衛生局黃志中局長與高醫鍾飲文院長今天(3/22)上午11：00將在高醫故事館一起接種疫苗，並呼籲符合資格者儘早接種疫苗。」

據了解，第二波疫苗施打醫院尚未公布，且高醫並非第一波施打AZ疫苗醫療院所，為何衛生局長可以搶先到高醫施打？高醫表示，疫苗在21日傍晚到貨，是臨時接獲衛生局通知。