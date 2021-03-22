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等等要進開刀房！杜元坤穿手術服挽袖打疫苗！笑提「特殊要求」

▲牛津AZ疫苗。（圖／記吳奕靖攝）

▲牛津AZ疫苗22日開打。（圖／記吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

牛津AZ疫苗22日全台開打，高雄義大醫院今早由院長杜元坤率領第一線醫護人員施打疫苗，有趣的是，他挽袖接種前，還不忘向護理人員提出特殊要求，指定要打左手，因為穿著手術服的他，稍作休息後就要進開刀房繼續為病人服務。

指揮中心發言人莊人祥先前彙整8類「不適合接種的族群」，包括18歲以下青年、對疫苗所含成分過敏者及懷孕或可能懷孕之女性等。後續專家針對疫苗引發血栓疑慮進行評估，再增加屬於引起血栓危險因子之服用避孕藥、接受荷爾蒙治療者，暫緩接種。

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▲▼ 義大醫院院長杜元坤施打AZ疫苗。（圖／記者許宥孺攝）

▲ 義大醫院院長杜元坤一早就穿著手術服。（圖／記者許宥孺攝）

義大醫院22日上午8點30分安排院長杜元坤率領一線醫護接種疫苗，因杜元坤患有家族性遺傳高血糖，且飽受胃食道逆流之苦，今早現身後，身形似乎又更瘦。媒體詢問：「會不會緊張？」他親切笑回：「不會啦！不會，以前流感都有在打所以還好，但是今天要跟病人說，我平常7點多就開刀，我說，等我一下，等我打疫苗再去幫他們開刀。」

「對疫苗非常有信心！」杜元坤說，有些國外報導指出，打完疫苗會出現血栓，但如果很科學分析數字，其實比例很少，我們都是健康的人，所以對疫苗非常有信心，打了疫苗不只是保護自己更是保護病人。

杜元坤表示，目前院內醫護登記施打超過五成，確定可以施打後，登記人數一直上升，義大醫院分配到1500劑，由於還有其他醫療院所要到院內施打，不過目前沒有傳出不足的狀況，能打的人越多越好。

▲▼ 義大醫院院長杜元坤施打AZ疫苗。（圖／記者許宥孺攝）

▲義大醫院院長杜元坤向護理師提出要求，表示「要打左手」。（圖／記者許宥孺攝）

護理人員核對身分後，杜元坤挽起袖子準備接種疫苗，不過右撇子的他卻提出了特殊要求，「我打左手，因為我等一下要幫病人開刀」，早早就穿著手術服的他，施打疫苗稍作休息後，又得趕進手術房。杜元坤說，他平常早上7點30分就會進開刀房，已經向病人說不好意思了。

義大醫院執行副院長林俊農指出，目前院內分配到1500劑，一天施打人數約有180人，預計分2個禮拜施打完畢，無法一天就施打完的原因，主要是怕產生副作用，這樣可以分散員工風險，讓員工休息後再施打，預計隔一個禮拜再施打第二批人員。

▲施打疫苗後，健保卡會註記。（圖／記者許宥孺攝）

▲施打疫苗後，健保卡會註記。（圖／記者許宥孺攝）

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