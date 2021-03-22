　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團急凍今晨10.2℃！入夜再探底　「全台有雨」時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣附近有許多水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

大陸冷氣團發威，入夜再探底！中央氣象局觀測，今天（22日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的10.2度；而台北氣象站今晨也降到12.7度，冷氣團達標（台北氣象站低於14度以下）。氣象專家吳德榮提醒，周二清晨氣溫仍很低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升；周二晚、周三上半天「中層短波」快速通過，帶來局部降雨，影響範圍廣，幾乎全台皆受影響。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局今晨對13縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，新北市、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局表示，今冷氣團影響，中部以北及東北部低溫12至15度，北台灣濕冷局部地區低溫再低一些，其他地區16、17度，北部及東北部整天涼冷，高溫只有15、16度，中部及花東地區高溫18至21度，南台灣高溫25度；降雨方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，水氣主要反應在雲量增多上，降雨以飄雨及下小雨為主。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，此波冷空氣將會持續至周二清晨，清晨北部東北部低溫只有13至14度，中部及東部15、16度，南部約17度左右，沿海空曠及近山區的平地可能更低一些，白天起冷氣團將減弱，各地氣溫稍回升。

氣象局說，然而中層水氣仍多，一直到周三，除北部及東半部地區有局部短暫雨外，中部山區亦有局部短暫雨；周二下半天至周三上半天這段期間，水氣較多時，中台灣靠近山區的平地降雨機率也會提升，其他地區為多雲的天氣；周四至周日風向為偏東至東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東半部地區仍有零星短暫雨。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周三8時500百帕天氣圖（左圖）顯示，短波槽（紅虛線）在台灣上游，提供台灣上空的上升運動；模擬同時的地面氣壓場及前6小時累積降水圖（右圖）顯示，為各地帶來降水，中部山區最明顯。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今冷氣團影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷，白天漸轉乾，北台灣轉為多雲，中南部多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨；周二晨氣溫仍很低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地為多雲時晴的天氣。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬，周二晚、周三上半天中層短波快速通過，帶來局部降雨，影響範圍廣，各地天氣仍偏涼，3000公尺以上高山（玉山、雪山、南湖及合歡山）降雪條件佳；周三下半天起至周日恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率，氣溫逐日漸升。

吳德榮表示，然而，這波中層短波所伴隨的天氣，各國模式模擬仍有很大差異，歐洲模式幾乎全台皆受影響，美國模式則影響很輕微，顯示其「不確定性」，應持續密切觀察。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

ET快訊
冷氣團急凍今晨10.2℃！入夜再探底　「全台有雨」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

AZ疫苗今開打！「10大接種禁忌」一次看懂　18歲↓、成分過敏不能打

老闆揚言開除「改名鮭魚」員工　律師432字問：有比較高尚？

冷氣團急凍今晨10.2℃！入夜再探底　「全台有雨」時間曝

「大量小龍蝦」出現！公園秒成免費釣蝦場　民眾搶抓：1小時能捉30隻

財經網美學刀槍護國「網瘋報名」　海龍蛙兵出面招生…下場超尷尬

冷氣團發威「狂暴降溫」剩10°C一夜發白！一張圖看一周3變雨彈後援

首批AZ疫苗「57專責醫院」今起開打　蘇貞昌、陳時中打全台第一針

放話「改名鮭魚」就直接死當！　男教授緊急發文道歉了

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」　當地人嗨翻：爽啊

南投高中生性侵案！傳巴哈姆特拒刪文遭開罰　PTT猛砍122篇文

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

AZ疫苗今開打！「10大接種禁忌」一次看懂　18歲↓、成分過敏不能打

老闆揚言開除「改名鮭魚」員工　律師432字問：有比較高尚？

冷氣團急凍今晨10.2℃！入夜再探底　「全台有雨」時間曝

「大量小龍蝦」出現！公園秒成免費釣蝦場　民眾搶抓：1小時能捉30隻

財經網美學刀槍護國「網瘋報名」　海龍蛙兵出面招生…下場超尷尬

冷氣團發威「狂暴降溫」剩10°C一夜發白！一張圖看一周3變雨彈後援

首批AZ疫苗「57專責醫院」今起開打　蘇貞昌、陳時中打全台第一針

放話「改名鮭魚」就直接死當！　男教授緊急發文道歉了

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」　當地人嗨翻：爽啊

南投高中生性侵案！傳巴哈姆特拒刪文遭開罰　PTT猛砍122篇文

AZ疫苗今開打！「10大接種禁忌」一次看懂　18歲↓、成分過敏不能打

7歲女兒面前遭槍殺！　足球流氓遇「黑社會行刑」當街慘死

老闆揚言開除「改名鮭魚」員工　律師432字問：有比較高尚？

交往7天就嘿咻14歲小女友　高中男「我全部認罪」下場很慘

2021必買六款防曬新品！超清爽輕盈　戴口罩也不怕黏膩有悶感

冷氣團急凍今晨10.2℃！入夜再探底　「全台有雨」時間曝

台積電股利「只發現金不配股」　看懂為何企業股東都瘋配息

國道賓士追車失控墜邊坡！4人現況曝光　駕駛：看前車加速才跟上

國際貨幣基金：全球經濟復甦有增強跡象　但重大風險仍在

川普「自創社群平台」3月內捲土重來！　前顧問：重新定義遊戲

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

生活熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

冷氣團發威剩10°C！一張圖看一周3變

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

南投高中生性侵案　傳巴哈姆特拒刪文遭開罰

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

學妹3點挺「台大帥帥鮭」：別覺得鮭魚就壞

「改名鮭魚」就死當！男教授道歉了

小龍蝦出現　公園成免費釣蝦場

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

更多熱門

相關新聞

冷氣團發威剩10°C！一張圖看一周3變

冷氣團發威剩10°C！一張圖看一周3變

冷氣團報到倒春寒，中央氣象局表示，受鋒面通過影響，迎風面北東部雲量多，開始出現雨勢，隨著冷空氣南下，各地越晚越冷，至22日清晨中部以北、東北部下探12度，其他地區16度，沿海空曠地區可能更低，預估22日北東高溫仍僅15度左右，南台灣則受影響最小，還有25度，預估這波將持續至23日（周二），低溫仍探13度，白天之後氣溫回升。

一周暴力溫差10°C　冬天→小夏天

一周暴力溫差10°C　冬天→小夏天

最強沙塵今晚南下！全台空品亮橘紅燈

最強沙塵今晚南下！全台空品亮橘紅燈

降10℃！冷氣團今南下探12度　轉雨防11級強風

降10℃！冷氣團今南下探12度　轉雨防11級強風

快訊／最強沙塵暴來了！中南部必戴口罩

快訊／最強沙塵暴來了！中南部必戴口罩

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

「九妞妞」成員合體！　Apple搶下貝童彤捧花

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

台南深夜大火　墓地雜草全面燃燒

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

住院遭男護硬上　她手寫哭揭恐怖過程

貝童彤藏5年「帥老公終於露面」

冷氣團發威剩10°C！一張圖看一周3變

日本人反應看出壽司郎等級　網：真的低

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面