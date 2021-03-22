冷氣團急凍今晨10.2℃！入夜再探底　「全台有雨」時間曝

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣附近有許多水氣。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

大陸冷氣團發威，入夜再探底！中央氣象局觀測，今天（22日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的10.2度；而台北氣象站今晨也降到12.7度，冷氣團達標（台北氣象站低於14度以下）。氣象專家吳德榮提醒，周二清晨氣溫仍很低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升；周二晚、周三上半天「中層短波」快速通過，帶來局部降雨，影響範圍廣，幾乎全台皆受影響。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）



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氣象局今晨對13縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，新北市、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局表示，今冷氣團影響，中部以北及東北部低溫12至15度，北台灣濕冷局部地區低溫再低一些，其他地區16、17度，北部及東北部整天涼冷，高溫只有15、16度，中部及花東地區高溫18至21度，南台灣高溫25度；降雨方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，水氣主要反應在雲量增多上，降雨以飄雨及下小雨為主。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，此波冷空氣將會持續至周二清晨，清晨北部東北部低溫只有13至14度，中部及東部15、16度，南部約17度左右，沿海空曠及近山區的平地可能更低一些，白天起冷氣團將減弱，各地氣溫稍回升。

氣象局說，然而中層水氣仍多，一直到周三，除北部及東半部地區有局部短暫雨外，中部山區亦有局部短暫雨；周二下半天至周三上半天這段期間，水氣較多時，中台灣靠近山區的平地降雨機率也會提升，其他地區為多雲的天氣；周四至周日風向為偏東至東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東半部地區仍有零星短暫雨。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周三8時500百帕天氣圖（左圖）顯示，短波槽（紅虛線）在台灣上游，提供台灣上空的上升運動；模擬同時的地面氣壓場及前6小時累積降水圖（右圖）顯示，為各地帶來降水，中部山區最明顯。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今冷氣團影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷，白天漸轉乾，北台灣轉為多雲，中南部多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨；周二晨氣溫仍很低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地為多雲時晴的天氣。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬，周二晚、周三上半天中層短波快速通過，帶來局部降雨，影響範圍廣，各地天氣仍偏涼，3000公尺以上高山（玉山、雪山、南湖及合歡山）降雪條件佳；周三下半天起至周日恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率，氣溫逐日漸升。

吳德榮表示，然而，這波中層短波所伴隨的天氣，各國模式模擬仍有很大差異，歐洲模式幾乎全台皆受影響，美國模式則影響很輕微，顯示其「不確定性」，應持續密切觀察。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

