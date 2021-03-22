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今晨剩10°C冷爆！3月冷氣團「比預期更凍」　晚上還有第2波低溫

記者賴文萱／台北報導

大陸冷氣團南下，今天清晨第一波低溫，中北部空曠地區不少地方降到了10-11度間，比預期的12度還要低了一點。天氣職人吳聖宇表示，今天白天各地感受上偏涼偏冷，是冷空氣影響最明顯的一天，今晚到明天清晨有第二波低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區低溫仍有可能降到12度上下。

▲▼冷氣團低溫比預期還低。（圖／中央氣象局）

▲今晨最低溫探10度，冷氣團比預期還凍。（圖／中央氣象局）

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吳聖宇指出，台北市今天最低溫來到12.7度，比預期要低，看起來除了冷平流明顯之外，配合降雨造成相對溼度較高可能也是原因之一，跟上周六相比差異真的頗大，這是春天正常的變化現象。雖然大趨勢將是越來越暖熱，但是偶爾還是會有這樣大幅度降溫的波動。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲冷氣團今晚再急凍，中部以北防第二波低溫。（圖／中央氣象局）

今天白天各地感受上都比較偏涼偏冷，是冷空氣影響最明顯的一天。吳聖宇表示，北部高溫預報只有15-16度，花東地區17-19度，中部地區19-22度，南部高溫23-25度，今晚到明天清晨有第二波低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區低溫仍有可能降到12度上下。

輻射冷卻是否發生？吳聖宇說，要看今晚雲層散開的程度而定，明天白天之後溫度回升的情況就會比較明顯，加上陽光有機會露臉，各地感受上又會逐漸溫暖起來，溫度起伏變化很大。

至於降雨方面，昨天白天還是以迎風面為主，昨晚隨著西風槽南壓，長江流域的中層雲帶跟著往南走，來到台灣北部，降雨的範圍延伸到了桃竹苗甚至台中山區、南投北部山區等地。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚到明晨還有第二波低溫，但降雨下半天後會逐漸趨緩。（圖／記者李毓康攝）

預估這波中層雲帶會逐漸被乾冷空氣繼續往東往南推動並且減弱，降雨的情況到今天上半天仍有機會，北部、東半部以及台中、南投局部山區都還是會有些降雨的情況；下半天之後較為乾冷的空氣移入，預期降雨就會趨緩到停止，今晚只剩下迎風面地區還有些局部地形降雨，其他地方則為多雲的天氣。

明天台灣附近雲量較多，不過降雨明顯減少，東半部還有些局部的地形降雨，西半部在雲層間有機會看到陽光。明晚到周三之間又會有另一個高空短波槽東移，可能又將帶來一次天氣變化。

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