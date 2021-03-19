鮭魚們先別急著改名！來雲林這裡　「整尾大鮭魚」送你吃到爽

▲鮭魚之亂襲台，挪威鮭魚養殖公司SALMAR慶開業及台灣鮭魚進口加工處理公司口湖漁類生產合作社，搶搭熱潮，給愛吃鮭魚的好朋友們滿滿鮭魚大平台，觸發喚醒大家的創意料理魂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

鮭魚改名享優惠席捲全台，雲林縣口湖鄉這家挪威最大鮭魚養殖公司SALMAR慶開業30週年及台灣最大鮭魚進口加工處理公司口湖漁類生產合作社慶成立25週年暨2021通過BAP國際生態養殖認證，決定搶搭這波熱潮，給愛吃鮭魚的好朋友們滿滿鮭魚大平台，觸發喚醒大家的創意料理魂。

兩家公司聯合慶週年，加上近期全民瘋鮭魚，攜手聯合推出「追逐鮭魚潮加碼台灣鯛」在「台灣鯛生態創意園區」舉辦活動，滿足愛吃魚的廣大消費者，藉此活動也推廣健康飲食，讓消費大眾知道在哪裡可以買到吃到品質最好，最衛生，最安全的漁產。

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台灣鯛生態創意園區說明，好康第一發，3月20、21兩天，名字有鮭魚兩個字者，本人親訪園區，可憑身份證換取挪威空運鮮鮭魚一整尾 ，限量100尾；送完即止；每尾價值3000元。

名字不叫鮭魚的民眾也別失落，好康第二發，3月20、21、27、28日，4月2、3、4、5日，本週起逢週末及兒童清明連假，以手機截圖活動文宣圖，親訪園區，購票入館並向館員出示截圖畫面，即可免費獲得鮭魚鯛魚握壽司一份。

台灣鯛生態創意園區強調，為保持新鮮美味，採限時限量供應，供應時段為上午10:00-11:00；下午2:30-3:30；每時段供應100份，送完即止，每支手機每日限換取一份。並提到公司保留活動解釋、調整，取消之權利。

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