前夫遭爆偷拍女大生性愛片　星座專家白瑜「分享」婚姻歷程挨告

記者羅志華／台北報導

遭週刊爆料偷拍50名女友及炮友、曾任職科技大廠的張姓男子，因不滿前妻星座專家白瑜在節目分享婚姻經歷提告，檢方依妨害名譽罪嫌起訴；台北法院22日開庭，白瑜親口解釋受訪內容，聲稱握有前夫自承與多名女子曖昧的悔過書，並指公開分享，是要鼓勵單親父母們走出傷痛，與前夫的關係也很好、無誹謗犯意，「我有記得他的好」。

白瑜否認犯罪，指她在先前受訪中，提到張姓前夫在公證結婚當天，即接到女子來電，2人因此大吵，使她把自己關在衣櫃痛哭，這段僅是分享夫妻相處的過程，並非控訴對方外遇，婚姻中她也多次看到，有女子在臉書PO貼臉照Tag前夫，或對方與女子的曖昧訊息。

▲星座專家白瑜在節目分享與前夫的婚姻歷程挨告，22日出庭否認犯罪，更感性告白「我有記得他的好」。（圖／記者羅志華攝）

另外，白瑜曾說在與前夫的婚姻中，引發憂鬱併發哮喘，她解釋是因離職與前夫外派印度、不適應當地生活，且夫妻間聚少離多才會這樣，而前夫當時也以印度瑜珈替她舒緩，2人關係一度恩愛，她對前夫相當感謝；白瑜認為，她分享2段婚姻共13年的歷程，是為鼓勵單親父母堅強，並不是針對張姓前夫。

張男律師表示，無論情節真假，白瑜公開的是夫妻2人的隱私、無關公益，不僅沒明確證據，內容更嚴重損害張男名譽，而即使張男要求白瑜別再提，對方仍在節目公開講述，使張男不僅受親友關注、連科技大廠資深經理的職位都因此失去，也引發憂鬱確診，誹謗犯行明確。

張男對白瑜提出民、刑事訴訟，先前民事開庭時，律師以白瑜受訪時是在「編故事」辯護，白瑜對此澄清，此說法並沒有經過她同意，她將與律師再討論後，向前夫再行調解。

張男先前遭自稱前女友的民眾向周刊投訴，指他多次劈腿、偷拍性愛片，對象遍及歷任女友、炮友及女友閨蜜，其中還包含知名大學中文及音樂系女學生，張男則全盤否認，稱已委請律師處理。

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